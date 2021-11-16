У "жовтій" зоні посилять карантинні обмеження для невакцинованих українців

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував, що незабаром в регіонах "жовтої" зони карантину сертифікат про вакцинацію від COVID-19 у працівників і відвідувачів стане обов'язковою умовою роботи закладів.

"Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що і в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів", - сказав він на брифінгу в середу, 17 листопада.

Читайте також: Планові щеплення в часи пандемії: чи чекати нових спалахів хвороб в Україні

Нині сертифікати про повну вакцинацію обов'язкові для роботи та відвідування ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів чи спортзалів у "червоній зоні". Натомість у "жовтій" зоні такої вимоги немає, там лише забороняється проведення масових заходів без урахування соціальної дистанції та заповнення кінотеатрів, театрів чи концертних залів більш ніж на половину місць, якщо не всі працівники чи відвідувачі щеплені хоча б однією дозою.

Наразі обмеження "жовтої" зони діють лише в Кіровоградській та Тернопільській областях. У "помаранчевій" зоні - Вінницька, Закарпатська, Полтавська, Харківська та Чернівецька області. Інші 17 областей та місто Київ досі перебувають у "червоній" зоні епіднебезпеки.

Київ - лідер вакцинації

Ляшко зазначив, що понад 50 відсотків мешканців столиці - повністю вакциновані проти коронавірусу. Тих українців, які ще не закінчили курс імунізації, міністр закликав зробити це якнайшвидше. За його словами, наразі в Україні більш ніж півмільйона таких людей. "Понад 600 тисяч українців ще не дійшли по свою другу дозу попри те, що час її введення вже надійшов", - розповів він.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що з понеділка, 22 листопада, всі школи столиці знову працюватимуть в очному режимі. Це стосуватиметься учнів всіх класів.

Нагадаємо, що майже 40 відсотків українців вакциновані принаймні однією дозою вакцини проти коронавірусу. Водночас за даними соціологів, понад третина українців не готові вакцинуватися від COVID-19.