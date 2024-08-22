Усик, Харлан, Баффет: 11 людей стали "легендами України"22 серпня 2024 р.
Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська у четвер, 22 серпня, відзначили 11 людей нагородою "Національна легенда України", повідомляє пресслужба президента.
"Це повага. Це шана. Це гідність. Це те, як держава Україна каже дякую своїм людям, своїм героям, своїм легендам. Тим, хто поміж нас і кого ми маємо цінувати. Тим, кого з нами, на жаль, немає. Ми всі маємо їх пам'ятати. Легенди, які надихають нас. Легенди, яким аплодує світ", - сказав Зеленський на церемонії нагородження.
Розробники української зброї - "легенди"
Серед нових "легенд" - генеральний конструктор-гендиректор конструкторського бюро "Луч" Олег Коростельов, який брав безпосередню участь в створенні протитанкового ракетного комплексу "Стугна", реактивної системи залпового вогню "Вільха", протикорабельної ракети "Нептун".
Нагороду отримав і бригадний генерал військової контррозвідки Служби безпеки України Іван Лукашевич (позивний - Хантер). "Ідеолог створення морських дронів Sea Baby. Розробник снайперської гвинтівки "Володар обрію", з якої встановлено світовий рекорд - влучний постріл в окупанта з відстані 3800 метрів", - зазначили в Офісі президента.
"Легендарні" лікар і провідниця
Також "легендою" став торакальний хірург Віталій Хмель, який від початку вторгнення Росії в Україну зробив понад 100 надскладних операцій пораненим військовим.
Отримала нагороду і провідниця "Укрзалізниці" Ірина Юрченко, яка 25 лютого 2022 року заступила на чергування й тижнями працювала на евакуаційних рейсах.
"Легенди" культури та спорту
До переліку "легенд України" увійшла дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях, шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи Ольга Харлан, а також абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик.
"Легендами" стали композитор, народний артист і Герой України Ігор Поклад, а також живописець, графік і монументаліст Олександр Дубовик.
Посмертно нагород удостоєні народна артистка, Героїня України Ніна Матвієнко, а також український та вірменський кінорежисер і сценарист, автор стрічки "Тіні забутих предків" Сергій Параджанов.
"Легендою України" став Говард Баффет
Відзначили нагородою і американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффета. Як зазначають в Офісі президента, він - найбільший приватний донор України, чий фонд вже виділив на допомогу українцям понад 500 мільйонів доларів.
Відзнака "Національна легенда України" була запроваджена в 2021 році. Нею нагороджують людей, які зробили внесок у становлення незалежної України та захист держави, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.