Усик, Харлан, Баффет: 11 людей стали "легендами України"

До Дня державного прапора і Дня незалежності президент Володимир Зеленський відзначив 11 людей нагородою "легенда України". Серед них - конструктори зброї, лікар, провідниця, спортсмени та діячі культури.

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська у четвер, 22 серпня, відзначили 11 людей нагородою "Національна легенда України", повідомляє пресслужба президента .

"Це повага. Це шана. Це гідність. Це те, як держава Україна каже дякую своїм людям, своїм героям, своїм легендам. Тим, хто поміж нас і кого ми маємо цінувати. Тим, кого з нами, на жаль, немає. Ми всі маємо їх пам'ятати. Легенди, які надихають нас. Легенди, яким аплодує світ", - сказав Зеленський на церемонії нагородження.

Розробники української зброї - "легенди"

Серед нових "легенд" - генеральний конструктор-гендиректор конструкторського бюро "Луч" Олег Коростельов, який брав безпосередню участь в створенні протитанкового ракетного комплексу "Стугна", реактивної системи залпового вогню "Вільха", протикорабельної ракети "Нептун".

Нагороду отримав і бригадний генерал військової контррозвідки Служби безпеки України Іван Лукашевич (позивний - Хантер). "Ідеолог створення морських дронів Sea Baby. Розробник снайперської гвинтівки "Володар обрію", з якої встановлено світовий рекорд - влучний постріл в окупанта з відстані 3800 метрів", - зазначили в Офісі президента.

"Легендарні" лікар і провідниця

Також "легендою" став торакальний хірург Віталій Хмель, який від початку вторгнення Росії в Україну зробив понад 100 надскладних операцій пораненим військовим.

Отримала нагороду і провідниця "Укрзалізниці" Ірина Юрченко, яка 25 лютого 2022 року заступила на чергування й тижнями працювала на евакуаційних рейсах.

"Легенди" культури та спорту

До переліку "легенд України" увійшла дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях, шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи Ольга Харлан, а також абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик.

"Легендами" стали композитор, народний артист і Герой України Ігор Поклад, а також живописець, графік і монументаліст Олександр Дубовик.

Посмертно нагород удостоєні народна артистка, Героїня України Ніна Матвієнко, а також український та вірменський кінорежисер і сценарист, автор стрічки "Тіні забутих предків" Сергій Параджанов.

"Легендою України" став Говард Баффет

Відзначили нагородою і американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффета. Як зазначають в Офісі президента, він - найбільший приватний донор України, чий фонд вже виділив на допомогу українцям понад 500 мільйонів доларів.

Відзнака "Національна легенда України" була запроваджена в 2021 році. Нею нагороджують людей, які зробили внесок у становлення незалежної України та захист держави, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.