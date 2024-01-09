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КультураУкраїна

Сергія Параджанова реабілітували через 50 років

Олена Перепадя
9 січня 2024 р.

Режисера стрічки "Тіні забутих предків" радянська влада засудила 50 років тому за "гомосексуалізм з застосуванням насильства" і "порнографію" до таборів суворого режиму.

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Сергію Параджанову 9 січня 2024 року виповнилося б 100 років
Сергію Параджанову 9 січня 2024 року виповнилося б 100 років Фото: United Archives/picture alliance

Національна комісія з реабілітації за поданням Українського інституту національної пам'яті (УІНП) реабілітувала українського кінорежисера вірменського походження Сергія Параджанова. У вівторок, 9 січня, у день 100-річчя митця, про це повідомив у Facebook голова УІНП Антон Дробович.

"На своєму останньому засіданні в грудні 2023 року Національна комісія з реабілітації (...) реабілітувала видатного кінорежисера-вірменина, який народився у Тбілісі та сидів у російській в'язниці за український націоналізм", - написав Дробович.

Сергій Параджанов народився 9 січня 1924 року. Після Другої світової війни вчився на режисерському факультеті ВДІКу у Москві, відтак за розподілом потрапив на роботу до Києва. Тут Параджанов зняв ряд документальних і науково-популярних фільмів. 1964 року він презентував картину "Тіні забутих предків", яку зняв за мотивами твору Михайла Коцюбинського. Цей фільм приніс Параджанову міжнародне визнання - зокрема, 39 міжнародних нагород, 28 призів на різноманітних кінофестивалях, з них 24 - гран-прі.

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Під час прем'єри фільму 4 вересня 1964 року у київському кінотеатрі "Україна" відбулася акція протесту - творча інтелігенція публічно засудила політичні репресії, які мали місце в Україні. Згодом комуністична влада розкритикувала низку україномовних стрічок, вироблених на київській кіностудії імені Довженка, серед них і доробки Параджанова. Режисер між тим відкрито підтримував українських письменників, яким закидали "антирадянську пропаганду".

1973 року радянська влада звинуватила Параджанова в "гомосексуалізмі з застосуванням насильства" та "порнографії" і засудила на 5 років таборів суворого режиму. Після відбуття покарання йому було заборонено працювати у Києві, а також Москві і Ленінграді.

Параджанов помер 20 липня 1990 року в Єревані. Посмертно у 1990 році отримав звання народного артиста УРСР, а у 1991 році - держпремію України імені Шевченка. 

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