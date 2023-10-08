Померла співачка Ніна Матвієнко

Донька Ніни Матвієнко повідомила про її смерть. 10 жовтня співачці мало виповнитися 76 років.

Померла відома українська співачка Ніна Матвієнко. Про це повідомила її донька Антоніна Матвієнко.

"Мама померла..." - написала вона вранці у неділю, 8 жовтня, в Instagram. Про причини смерті матері вона не повідомила.

Чоловік Антоніни Матвієнко, співак Арсен Мірзоян прокоментував смерть своєї тещі. "Невимовна втрата…Царство небесне…", - написав він у Facebook , опублікувавши фото Ніни Матвієнко.

10 жовтня Ніні Матвієнко мало виповнитися 76 років. У репертуарі співачки багато народних пісень, серед них обрядові, ліричні, гумористичні, пісні-балади, українські пісні XVII-XVIII сторіччя. У 1966-1991 роках вона була солісткою вокальної студії при академічному хорі імені Григорія Верьовки. Матвієнко також зіграла у кількох художніх фільмах, теле- та радіовиставах, озвучила низку науково-популярних, хронікально-документальних кінофільмів, кілька теле- і радіопрограм. У минулому артистка успішно гастролювала в Мексиці, Канаді, США, Чехії, Польщі, Фінляндії, Кореї, Франції, країнах Латинської Америки.