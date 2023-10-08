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Померла співачка Ніна Матвієнко

Максим Сидоржевський
8 жовтня 2023 р.

Донька Ніни Матвієнко повідомила про її смерть. 10 жовтня співачці мало виповнитися 76 років.

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Ніна Матвієнко
Ніна МатвієнкоФото: Hennadii Minchenko/Photoshot/picture alliance

Померла відома українська співачка Ніна Матвієнко. Про це повідомила її донька Антоніна Матвієнко.

"Мама померла..." - написала вона вранці у неділю, 8 жовтня, в Instagram. Про причини смерті матері вона не повідомила.

Чоловік Антоніни Матвієнко, співак Арсен Мірзоян прокоментував смерть своєї тещі. "Невимовна втрата…Царство небесне…", - написав він у Facebook, опублікувавши фото Ніни Матвієнко.

10 жовтня Ніні Матвієнко мало виповнитися 76 років. У репертуарі співачки багато народних пісень, серед них обрядові, ліричні, гумористичні, пісні-балади, українські пісні XVII-XVIII сторіччя. У 1966-1991 роках вона була солісткою вокальної студії при академічному хорі імені Григорія Верьовки. Матвієнко також зіграла у кількох художніх фільмах, теле- та радіовиставах, озвучила низку науково-популярних, хронікально-документальних кінофільмів, кілька теле- і радіопрограм. У минулому артистка успішно гастролювала в Мексиці, Канаді, США, Чехії, Польщі, Фінляндії, Кореї, Франції, країнах Латинської Америки.

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