Україна очікує від союзників ракети дальністю 500 км - Наєв

Окрім винищувачів F-16 у наступних пакетах військової допомоги Україна очікує отримати ракети з дальністю дії до 500 кілометрів, заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

У подальших пакетах військової допомоги від союзників Україна очікує надання винищувачів F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів, повідомив командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України Сергій Наєв в інтерв'ю, оприлюдненому в понеділок, 5 лютого, Командуванням ОС ЗСУ.

Він зауважив, що зразки озброєнь, які надавали західні партнери, вже неодноразово відігравали важливу роль у відбитті агресії Росії і зміні ситуації на полі бою. Серед таких озброєнь він назвав, зокрема, протитанкові ракетні комплекси NLAW і Javelin, зенітні ракетні комплекси Stinger і Starstreak.

Наєв додав, що сучасні гаубиці в самохідні артилерійські установки на кшталт Caesar, AHS Krab, PzН-2000, М109 "в поєднанні з системами контрбатарейної боротьби та розвідувальними БпЛА дозволили Силам оборони знівелювати багатократну перевагу противника в артилерії та звести нанівець російську тактику "вогневого валу".

Окремо він відзначив роль реактивних систем залпового вогню HIMARS і М270 MLRS, які створили серйозні проблеми в логістиці росіян, що змусило їх переміщувати свої польові склади та пункти управління на відстань понад 100 кілометрів від переднього краю.

"Це призвело до збільшення логістичного "плеча" підвозу боєприпасів та матеріальних засобів, ускладнення управління військами, втрати наступальних спроможностей та переходу до вимушеної оборони", - зауважив командувач.

Також Наєві підкреслив важливість отримання Україною зенітних ракетних комплексів NASAMS, IRIS-T SLM та Patriot.

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