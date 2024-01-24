Лондон пропонує Берліну варіант рішення щодо ракет Taurus

Великобританія пропонує Німеччині поставити їй ракети Taurus, і натомість готова передати Україні ракети Storm Shadow. В уряді ФРН поки що не відреагували на цю пропозицію, повідомила Handelsblatt.

Лондон запропонував Німеччині варіант виходу з дебатів щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus: ФРН експортує їх до Великобританії, а та у відповідь поставить Києву крилаті ракети Storm Shadow.

Про це у середу, 24 січня, повідомила газета Handelsblatt з посиланням на дипломатів та урядові джерела. За словами співрозмовників видання, пропозицію висунули ще кілька тижнів тому, проте відомство федерального канцлера відмовилося від коментарів.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) відкидає постачання ракет Taurus Києву, хоча ціла низка політиків із правлячої в Німеччині коаліції закликають його це зробити. Минулого тижня фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) не вдалося провести через Бундестаг резолюцію із закликом передати Taurus Україні.

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Storm Shadow і Taurus - не одне й те саме

"Якщо це допоможе Україні, то тоді це безумовно опція в рамках міжнародного співробітництва", - прокоментував у бесіді з Handelsblatt цю пропозицію експерт Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з питань оборони Андреас Шварц (Andreas Schwarz). У той же час, голова комітету бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) прохолодно поставилася до ініціативи Лондона. "У цьому випадку Бундесвер позбудеться ракет Taurus, і Україна їх теж не матиме. Storm Shadow - не рівноцінна заміна Taurus", - заявила вона.

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Спротив німецьких політиків передачі Taurus Україні

Taurus - одна з найсучасніших ракет на озброєнні німецьких військово-повітряних сил. Вона здатна вражати цілі з великих висот і відстаней - до 500 кілометрів, і навіть руйнувати бункери.

Канцлер Німеччини Шольц відмовляється постачати Україні Taurus через побоювання, що Збройні сили України (ЗСУ) застосовуватимуть їх для ударів по території Росії, зважаючи на їхній радіус дії. Серед депутатів правлячої коаліції є прихильники надання Україні цих ракет. Однак, коли з ініціативою звернення до уряду щодо необхідності передачі ЗСУ Taurus виступила опозиція, навіть вони не підтримали її.

Тим часом німецький виробник цих ракет Taurus Systems GmbH спростовує заяви про те, що оборонна промисловість ФРН нібито не здатна швидко поповнити запаси ракет у разі постачання Україні.

Глава компанії Йоахім Кнопф (Joachim Knopf) наголошував раніше, що швидке поповнення запасів - не проблема. У разі відповідного замовлення виробник готовий у найкоротші строки як розгорнути виробництво нових ракет Taurus, так і доопрацювати наявні.