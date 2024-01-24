Україна продовжує дискусію з ФРН щодо придбання Taurus - МЗС

Україна продовжує дискусію з урядом Німеччини щодо придбання німецьких крилатих ракет Taurus. Як передає агенція dpa у середу, 24 січня, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданням Bild, Welt.tv і Politico.

Голова міністерства закордонних справ (МЗС) вкотре наголосив, що Україна прагне передові ракети від Німеччини, щоб завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі на окупованій українській території, а не для того, щоб вражати цілі в Росії.

"Нам не потрібен Taurus, щоб атакувати Москву", - наголосив Кулеба.

Таким чином український міністр вкотре спробував спростувати побоювання уряду Німеччини, що Україна буде використовувати ракети Taurus для обстрілів території Росії, що може призвести до подальшої ескалації конфлікту.

Спротив німецьких політиків передачі Taurus Україні

Taurus - одна з найсучасніших ракет на озброєнні німецьких військово-повітряних сил. Вона здатна вражати цілі з великих висот і відстаней - до 500 кілометрів, і навіть руйнувати бункери.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на початку відмовляється постачати Україні Taurus через побоювання, що Збройні сили України (ЗСУ) застосовуватимуть їх для ударів по території Росії, зважаючи на їхній радіус дії. Серед депутатів правлячої коаліції є прихильники надання Україні цих ракет. Однак, коли з ініціативою звернення до уряду щодо необхідності передачі ЗСУ Taurus виступила опозиція, навіть вони не підтримали її.

Тим часом німецький виробник цих ракет Taurus Systems GmbH спростовує заяви про те, що оборонна промисловість ФРН нібито не здатна швидко поповнити запаси ракет у разі постачання Україні.

Глава компанії Йоахім Кнопф (Joachim Knopf) наголошував раніше, що швидке поповнення запасів - не проблема. У разі відповідного замовлення виробник готовий у найкоротші строки як розгорнути виробництво нових ракет Taurus, так і доопрацювати наявні.