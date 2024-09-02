Удари РФ по Харкову й Сумах: десятки постраждалих

Число постраждалих внаслідок обстрілів Харкова 1 вересня зросло до 50, з яких семеро - діти, повідомили в ОВА. Унаслідок ракетного удару військ РФ по Сумах постраждали 18 людей.

Кількість поранених унаслідок скоєного військами РФ напередодні ракетного удару по Харкову зросла до 50. Такі оновленні дані оприлюднив зранку понеділка, 2 вересня, очільник Харківської обласнох військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у своєму Telegram -каналі.

"Внаслідок обстрілів чотирма рактами "Іскандер" та трьома С-300 пошкоджено торговий центр, місця громадського користування, Палац спорту. На всіх локаціях постраждали 50 людей, серед них - семеро дітей, двоє медиків та двоє рятувальників", - написав посадовець.

Нагадаємо, напередодні ввечері повідомлялося про 47 постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Харкову.

РФ уразила в Сумах освітній заклад: майже 20 постраждалих

Крім того, напередодні увечері російські війська завдали ракетного удару по одному з освітніх закладів у місті Суми. Як повідомили в ДСНС України, було уражено об'єкт, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

Унаслідок атаки було травмовано 18 людей, серед ни- шестеро дітей, кажуть у службі. Раніше у Сумській ОВА повідомляли , що ця будівля розташована посеред житлового мікрорайону міста.

Нагадаємо, під час скоєного у ніч на 2 вересня комбінованого удару військ РФ по Україні Харків також зазнав обстрілу.