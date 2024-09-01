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РФ б'є по Харкову: кількість постраждалих зросла до 47 осіб

Дмитро Шварц
1 вересня 2024 р.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілів Харкова 1 вересня зросла до 47 осіб, з яких семеро дітей, повідомила ДСНС. Ввечері РФ завдала ще одного удару по місту.

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Обстріли Харкова 1 вересня 2024 року
РФ у перший день осені нанесла вже більше 10 ударів по ХарковуФото: Andrii Marienko/AP Photo/picture alliance

Кількість постраждалих внаслідок російських обстрілів Харкова у неділю, 1 вересня, зросла до 47 осіб, з яких семеро дітей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). "З-під завалів врятовано троє людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - зазначили в ДСНС.

Ввечері, близько 19:25, мер Харкова Терехов повідомив про те, що в місті було чутно ще один вибух. Також про нові удари з боку російської армії повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. "Окупанти завдають ударів!", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, що у перший день осені армія РФ завдала десять ударів по Харкову, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, торговельний центр (ТЦ), магазини, об'єкт спортивної інфраструктури, відділення "Нової пошти", автомобілі..

30 серпня війська РФ завдали удару по Харкову керованими авіабомбами (КАБ), влучивши, зокрема, у 12-поверховий житловий будинок і дитячий майданчик. Внаслідок цього удару кількість постраждалих сягнула 97 людей, з них - 22 неповнолітніх.

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