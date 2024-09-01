Масовані удари РФ по Харкову: вже понад 40 поранених

Російська армія завдала вдень 1 вересня 10 ударів по Харкову. Пошкоджені будинки, торговельний центр, магазини, спорткомплекс, відділення "Нової пошти". Відомо про понад чотири десятки поранених.

Вдень неділі, 1 вересня, російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову. За останніми даними, кількість постраждалих унаслідок російських ракетних ударів по Харкову сягнула 41 людини, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них - п'ятеро дітей", - написав Синєгубов у Telegram-каналі.

Удари по цивільній інфраструктурі

За даними Синєгубова, пошкоджені житлові будинки, торговельний центр (ТЦ), магазини, об'єкт спортивної інфраструктури, відділення "Нової пошти", автомобілі.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, один з ударів прийшовся по району приватної забудови. "Є порушення конструктиву газогону. Є загоряння", - написав він у Telegram.

Зеленський: Потрібно зупинити цей терор

Відеокадри наслідків ракетних ударів показав у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський. "І мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту", - написав він.

Удар по Люботину

Крім того, вдень 1 вересня армія РФ ударила по Люботину Харківського району. Там пошкоджене цивільне підприємство. Постраждали троє людей, але загрози їхньому життю немає.