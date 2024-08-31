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Певкур: Захід має підтримувати не війну, а перемогу України

Дмитро Шварц
31 серпня 2024 р.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що через невизначеність мети підтримки Захід насправді не надає Україні того, чого вона потребує.

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур
За словами Певкура, після визначення перемоги України як мети Заходу можливо буде ухвалити стратегію цієї перемоги

Фундаментальною проблемою підтримки України з боку Заходу є відсутність політичного рішення про мету цієї підтримки. Про це у суботу, 31 серпня, під час конференції GLOBSEC у Празі заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він вказав, що коли західні партнери кажуть про надання Україні "тієї допомоги, яка потрібна" і "настільки довго, наскільки необхідно", то свідомо не зазначають, чого саме треба досягти, щоб не обмежувати фінал війни.

За словами Певкура, через цю невизначеність Захід насправді не надає Україні того, чого вона потребує. "Ключове питання, на яке ми, політики, маємо відповісти для себе самих - чи ми хочемо, щоби Україна воювала, чи щоби Україна перемогла. Нам бракує політичного рішення про те, що ми хочемо саме перемоги України. Якщо ухвалити це рішення, то стають зрозумілими подальші кроки", - наголосив він, цитує "Європейська правда".

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Також Певкур вказав, що після визначення перемоги України як мети Заходу можливо буде ухвалити стратегію цієї перемоги. За його словами, Естонія, яка офіційно прагне саме перемоги Києва, ці кроки зробила. "Стратегія, яку ми пропонуємо, каже зокрема, що ми маємо витрачати 0,25 відсотка ВВП на допомогу Україні", - заявив він.

Крім того, міністр оборони Естонії висловив переконання, що цього буде достатньо для постачання зброї, якої потребує Україна. "Проблема - не у нібито відсутності стратегії в Україні: Україна знає, що робити. Проблема у відсутності грошей і відсутності зброї. І також є ідіотські обмеження, які не розумію", – додав Певкур.

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