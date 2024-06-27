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Україна уклала безпекові угоди з Литвою та Естонією

Ксенія Польська | Валерій Сааков
27 червня 2024 р.

Під час візиту до Брюсселю Зеленський підписав безпекові угоди з Науседою та Каллас. Раніше цього дня Україна уклала безпекову угоду з ЄС.

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Президент України Володимир Зеленський на саміті ЄС у Брюсселі 27 червня 2024
Безпекові угоди з Литвою та Естонією президент України уклав на саміті ЄС у Брюсселі 27 червняФото: Johanna Geron/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський уклав у четвер, 27 червня, безпекові угоди з Литвою та Естонією. Підписання документів відбулося на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

Литву під час підписання представляв президент країни Гітанас Науседа, а Естонію - прем'єр-міністерка Кая Каллас.

Зеленський закликав інші країни ЄС, які ще не підписали безпекові угоди з Україною, зробити аналогічний крок, передає кореспондентка DW.

Україна уклала безпекову угоду з ЄС

Перед Литвою та Естонією Зеленський підписав безпекову угоду з ЄС - цією подією відкрився саміт. Документ передбачає довгострокову військову допомогу Україні.

Натепер Україна уклала двосторонні безпекові угоди з ЄС і 19 державами: Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, Литвою та Естонією. 

Гарантії безпеки Україні: що дають безпекові угоди

Журналістка Deutsche Welle Ксенія Польська
Ксенія Польська повідомляє головні новини про Україну, Росію, Білорусь і Європу із серця Євросоюзу - Брюсселя
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