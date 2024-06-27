Україна уклала безпекові угоди з Литвою та Естонією

Україна уклала безпекові угоди з Литвою та Естонією27 червня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський уклав у четвер, 27 червня, безпекові угоди з Литвою та Естонією. Підписання документів відбулося на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі.
Литву під час підписання представляв президент країни Гітанас Науседа, а Естонію - прем'єр-міністерка Кая Каллас.
Зеленський закликав інші країни ЄС, які ще не підписали безпекові угоди з Україною, зробити аналогічний крок, передає кореспондентка DW.
Україна уклала безпекову угоду з ЄС
Перед Литвою та Естонією Зеленський підписав безпекову угоду з ЄС - цією подією відкрився саміт. Документ передбачає довгострокову військову допомогу Україні.
Натепер Україна уклала двосторонні безпекові угоди з ЄС і 19 державами: Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, Литвою та Естонією.