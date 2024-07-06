Естонія передала Україні ЗРК Mistral разом з боєкомплектом

У Таллінні підтвердили надання Києву ЗРК малої дальності Mistral і ракет до нього. Плани передати це озброєння в міноборони Естонії анонсувало ще минулого місяця.

Міністерство оборони Естонії підтвердило в суботу, 6 липня, доставку в Україну ЗРК малої дальності Mistral і ракет до нього.

"Підтверджено! В Україну доставлено ЗРК малої дальності Mistral і ракети, надані Естонією. Продовжуймо підтримувати українських борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію", - йдеться в повідомленні естонського оборонного відомства, поширеного в соцмережі Х.

Власне, про передачу Україні ЗРК цього типу в Таллінні повідомили ще в червні цього року. Тоді ж міністр оборони Естонії Ханно Певкур пояснив, що "Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити жорстокої атаки" РФ, тож посилення ППО України - "в прямих безпекових інтересах Естонії".

Однак, з міркувань безпеки точна кількість переданих ЗРК не розголошували тоді й не розголошують тепер.

ЗСУ уже мають досвід застосування ЗРК Mistral

Україна не вперше отримує від західних партнерів ці ЗРК. Ще в квітні 2022 року повідомлялося про намір міноборони Норвегії передати ЗСУ сотню ЗРК Mistral як безоплатну допомоги від Осло. Згодом про передачу Україні кількох ЗРК Mistral повідомило міноборони Франції . Дані було надано постфактум.

Власне, цей ЗРК - розробка французького військово-промислового комплексу. Як зазначали аналітики спеціалізованого видання Defence Express , цей ЗРК досить ефективний для збиття крилатих ракет.

Естонія - один з найвідданіших союзників України

Естонія традиційно вважається одним із найактивніших союзників України в Європі, якщо зважати на співвідношення вартості наданої Таллінном допомоги до ВВП цієї невеликої балтійської країни. Приміром, у естонському міноборони нагадували, що раніше Естонія передавала Україні в різноманітних пакетах допомоги гаубиці, артилерію, артилерійські набої, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, ПТРК Javelin і ракети до них, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові шпиталі, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту, оснащення для розміновування та сухпайки.

Крім того, повідомлялося про задум Таллінна передати Україні засоби для підсилення кіберпростору, писало видання АрміяInform.