Естонія - Путіну: Захід не відступить від підтримки України
Кремлю не варто сподіватися на те, що Захід послабить підтримку України, яка обороняється від військового вторгнення Росії, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
"Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - сказав він у розмові з кореспондентом DW на полях зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Брюсселі 15 червня.
Цей коментар естонський міністр дав на тлі чергових заяв президента РФ Володимира Путіна про те, що у країн Заходу нібито виникли складнощі з постачанням зброї Україні. За словами Певкура, "у Путіна, у Кремля немає шансів думати, що Захід піде", відступивши від підтримки українців. "Ні, ми не підемо", - наголосив міністр.
Певкур вказав, що протиповітряна оборона (ППО) є найбільшим пріоритетом для Заходу в питаннях підтримки Києва. Засоби ППО допоможуть Збройним силам України (ЗСУ) "захистити свої сухопутні війська, щоб мати можливість переміщатися", а також "тримати російську авіацію подалі від контрнаступу", пояснив він. Другим пріоритетом міністр назвав боєприпаси.
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Контрнаступ ЗСУ: Естонія сподівається на "поворотний момент"
Певкур також висловив обережну надію на те, що контрнаступ ЗСУ стане поворотним моментом у війні Росії проти України.
Водночас він зазначив, що війська РФ "спорудили безліч ліній оборони, і ми розуміємо, наскільки це складно для України". Міністр додав, що в розмові з союзниками завжди вказувалося: "Не варто сильно тиснути на українців, оскільки вони точно знають, що робити, і зроблять усе можливе з метою повернути свої території".
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг днем раніше вказував, що ще рано говорити, чи стане контрнаступ ЗСУ поворотним моментом. За його словами, будь-яка війна - непередбачувана. При цьому Столтенберг наголосив, що під час наступу українці звільняють дедалі більше своєї землі.
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