Естонія - Путіну: Захід не відступить від підтримки України

Міністр оборони Естонії заперечив заяви Путіна про нібито проблеми Заходу з постачанням зброї Україні. Ханно Певкур також висловив сподівання, що контрнаступ ЗСУ стане поворотним моментом у війні Росії проти України.

Кремлю не варто сподіватися на те, що Захід послабить підтримку України, яка обороняється від військового вторгнення Росії, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - сказав він у розмові з кореспондентом DW на полях зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Брюсселі 15 червня.

Цей коментар естонський міністр дав на тлі чергових заяв президента РФ Володимира Путіна про те, що у країн Заходу нібито виникли складнощі з постачанням зброї Україні. За словами Певкура, "у Путіна, у Кремля немає шансів думати, що Захід піде", відступивши від підтримки українців. "Ні, ми не підемо", - наголосив міністр.

Певкур вказав, що протиповітряна оборона (ППО) є найбільшим пріоритетом для Заходу в питаннях підтримки Києва. Засоби ППО допоможуть Збройним силам України (ЗСУ) "захистити свої сухопутні війська, щоб мати можливість переміщатися", а також "тримати російську авіацію подалі від контрнаступу", пояснив він. Другим пріоритетом міністр назвав боєприпаси.

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Контрнаступ ЗСУ: Естонія сподівається на "поворотний момент"

Певкур також висловив обережну надію на те, що контрнаступ ЗСУ стане поворотним моментом у війні Росії проти України.

Водночас він зазначив, що війська РФ "спорудили безліч ліній оборони, і ми розуміємо, наскільки це складно для України". Міністр додав, що в розмові з союзниками завжди вказувалося: "Не варто сильно тиснути на українців, оскільки вони точно знають, що робити, і зроблять усе можливе з метою повернути свої території".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг днем раніше вказував, що ще рано говорити, чи стане контрнаступ ЗСУ поворотним моментом. За його словами, будь-яка війна - непередбачувана. При цьому Столтенберг наголосив, що під час наступу українці звільняють дедалі більше своєї землі.

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