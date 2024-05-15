Естонія дозволила віддавати активи РФ на компенсацію Україні

Першою в Європі Естонія ухвалила законодавство, що дозволяє передавати заморожені російські активи для відшкодування Україні. Зокрема, на ці цілі можна буде передавати майно людей і підприємств, що сприяли агресії Росії.

Парламент Естонії (Рійгікогу. - Ред.) ухвалив у середу, 15 травня, закон, який дозволяє спрямувати на відшкодування збитків, завданих Україні агресією Росії, активи росіян, заморожені на підставі міжнародних санкцій.

"Ми на крок ближче до створення прецеденту в Європі з нашою ініціативою", - написав у соціальній мережі X міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Він висловив сподівання, що незабаром президент Естонії Алар Каріс підпише цей закон.

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Перший закон у Європі про відшкодування Україні

Естонія стала першою країною в Європі, яка ухвалила подібне законодавство, зауважує естонський мовник ERR.

Підтримані зміни до низки законів створюють внутрішньодержавний механізм, що забезпечує матеріальну відповідальність держави-агресора за шкоду, завдану внаслідок найбільш тяжких порушень міжнародного права.

Закон дозволяє використовувати заморожене на підставі санкцій майно людей і підприємств, які сприяли протиправній діяльності Росії, як передплату за шкоду, яку РФ має компенсувати Україні.

Рішення про таке використання активів ухвалюватиме міністерство закордонних справ Естонії в межах адміністративного провадження. Для ухвалення цього рішення необхідно, щоб була доведена наявність шкоди, яку необхідно компенсувати відповідно до міжнародного права. Також постраждала іноземна держава повинна виставити державі, що завдала шкоди, відповідної вимоги.

Для початку провадження про використання майна Естонії має бути направлене відповідне прохання. Між Естонією та державою, що подає клопотання, повинні бути укладені домовленості щодо умов використання майна, як передплати за відшкодування збитків, а також умови передачі права на витребування власнику майна. Крім цього, має бути достатньою мірою доведений зв'язок між власником майна і протиправним діянням.

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