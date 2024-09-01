  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

РФ обстріляла Курахове: загинуло 3 цивільних, ще 9 поранено

Дмитро Шварц
1 вересня 2024 р.

Російські військові вдарили з РСЗВ "Ураган" по приватному сектору та багатоповерхівкам у середмісті Курахового.

https://p.dw.com/p/4k9JA
Наслідки обстрілів Донецької області (архівне фото)
Наслідки обстрілів Донецької області (архівне фото)Фото: Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform/abaca/picture alliance

Російські військові вдень у неділю, 1 вересня, обстріляли з ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган" місто Курахове у Донецькій області, внаслідок чого загинуло щонайменше троє цивільних, а ще дев'ятеро отримали поранення.

"Сьогодні вдень росіяни застосували там "Урагани", влучили по приватному сектору та багатоповерхівкам у середмісті. На місці працюють представники влади, поліція, рятувальники", - заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

За його словами, точна кількість жертв і обсяги руйнувань встановлюються. Також Філашкін закликав мешканців Донецьої області евакуюватися.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 30 серпня, росіяни вже обстрілювали Курахове з РСЗВ "Ураган", внаслідок чого загинула одна людина, а ще щонайменше п'ятеро отримали поранення. 

Вранці 31 серпня військові РФ обстріляли Часів Яр на Донеччині, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро людей.

У ніч на 1 вересня РФ запустила по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" та 11 ударних безпілотників типу Shahed-131/136. У Сумській областіціллю ракетного удару стала колона зерновозів, які мали бути задіяні для збору та перевезення урожаю. Внаслідок удару одна людина загинула, четверо травмовані. На Миколаївщині "шахеди" вдарили по складському приміщенню для зберігання зерна в селі Лимани Галицинівської громади.

Вдень неділі російські війська завдали близько десяти ударів по Харкову. За даними місцевої влади, відомо вже про 30 постраждалих, серед них є двоє дітей та двоє медиків. Двоє з постраждалих - у важкому стані. Також 1 вересня армія РФ ударила по Люботину Харківського району. Там пошкоджене цивільне підприємство. Постраждали троє людей, але загрози їхньому життю немає.

"Тут мої предки, моя земля": чому українці не евакуюються

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Артилеристи 110-ї окремої механізованої бригади імені М. Безручка за роботою з РСЗВ RM-70 на Покровському напрямку, 7 серпня 2024

Наступ на Курщині не врятує Покровськ? Західні експерти про ситуацію на фронті

Наступ на Курщині не врятує Покровськ? Західні експерти про ситуацію на фронті

Попри продовження операції ЗСУ на Курщині, на Донбасі російська армія продовжує активне просування в напрямку Покровська. DW - з оцінками військових оглядачів щодо розвитку ситуації.
Конфлікти30 серпня 2024 р.
Олександр Сирський (архівне фото)

Сирський про Покровський напрямок: Росія кидає у бій все, що є

Сирський про Покровський напрямок: Росія кидає у бій все, що є

Найскладніша ситуація в зоні бойових дій - досі на Покровському напрямку, повідомив Олександр Сирський. За його словами, РФ "кидає у бій все, що може рухатись і наступати".
Конфлікти29 серпня 2024 р.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур

Певкур: Заходу бракує політичного рішення, що він хоче перемоги України

Певкур: Заходу бракує політичного рішення, що він хоче перемоги України

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що через невизначеність мети підтримки Захід насправді не надає Україні того, чого вона потребує.
Конфлікти31 серпня 2024 р.