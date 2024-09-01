РФ обстріляла Курахове: загинуло 3 цивільних, ще 9 поранено

Російські військові вдарили з РСЗВ "Ураган" по приватному сектору та багатоповерхівкам у середмісті Курахового.

Російські військові вдень у неділю, 1 вересня, обстріляли з ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган" місто Курахове у Донецькій області, внаслідок чого загинуло щонайменше троє цивільних, а ще дев'ятеро отримали поранення.

"Сьогодні вдень росіяни застосували там "Урагани", влучили по приватному сектору та багатоповерхівкам у середмісті. На місці працюють представники влади, поліція, рятувальники", - заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

За його словами, точна кількість жертв і обсяги руйнувань встановлюються. Також Філашкін закликав мешканців Донецьої області евакуюватися.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 30 серпня, росіяни вже обстрілювали Курахове з РСЗВ "Ураган", внаслідок чого загинула одна людина, а ще щонайменше п'ятеро отримали поранення.

Вранці 31 серпня військові РФ обстріляли Часів Яр на Донеччині, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро людей.

У ніч на 1 вересня РФ запустила по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" та 11 ударних безпілотників типу Shahed-131/136. У Сумській областіціллю ракетного удару стала колона зерновозів, які мали бути задіяні для збору та перевезення урожаю. Внаслідок удару одна людина загинула, четверо травмовані. На Миколаївщині "шахеди" вдарили по складському приміщенню для зберігання зерна в селі Лимани Галицинівської громади.

Вдень неділі російські війська завдали близько десяти ударів по Харкову. За даними місцевої влади, відомо вже про 30 постраждалих, серед них є двоє дітей та двоє медиків. Двоє з постраждалих - у важкому стані. Також 1 вересня армія РФ ударила по Люботину Харківського району. Там пошкоджене цивільне підприємство. Постраждали троє людей, але загрози їхньому життю немає.