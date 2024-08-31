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Армія РФ обстріляла Часів Яр: загинуло щонайменше 5 людей

Дмитро Шварц
31 серпня 2024 р.

Внаслідок обстрілу Часового Яру армією РФ у суботу, 31 серпня, загинуло п'ятеро чоловіків віком від 24 до 38 років, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Часів Яр після обстрілу (архівне фото)
Часів Яр зазнав чергового осбтрілу з боку армії РФФото: Photoshot/picture alliance

Російські військові вранці суботи, 31 серпня, обстріляли Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро людей, повімомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру. Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. Загиблі - чоловіки від 24 до 38 років", - зазначив він.

Також Філашкін закликав мешканців міста евакуюватися у більш безпечні місця. "Часів Яр - місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь!", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, що напередодні, 30 серпня, російські війстка обстріляли Курахове Донецької області з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Тоді щонайменше п'ятеро людей зазнали поранень.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв про те, що російські війська досягли значного тактичного прогресу на покровському напрямку на тлі повідомлень про відступ українських військ з окремих районів на південний схід від Покровська Донецької області.

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