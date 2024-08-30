Війська РФ вдарили по Кураховому з РСЗВ: є жертва й поранені

Рятувальники виявили під завалами зруйнованої продуктової крамниці тіло загиблої людини. Ще шестеро людей зазнали поранень.

Російські війська у п'ятницю, 30 серпня, обстріляли Курахове Донецької області з реактивних систем залпового вогню "Ураган". "Є прямі влучання у житлову триповерхівку, адмінбудівлю і крамницю", - повідомив у Teleagram голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Щонайменше п'ятеро людей зазнали поранень, під завалами зруйнованих будівель можуть бути ще постраждалі, повідомив він.

Згодом у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що з-під завалів зруйнованої продуктової крамниці рятувальники дістали одну пораненону людину та вилучили тіло загиблої. Пошуково-рятувальні роботи на місці влучань завершені.

У Сумах зростає кількість постраждалих від атаки РФ

Від початку доби російські війська вже завдали низки ударів по території України. Найбільш руйнівним з них став авіаудар РФ підприємству, що виробляє упаковку для дитячого харчування у Сумах.

На підприємстві спалахнула масштабна пожежа, яку досі приборкують рятувальники. Задіяна спеціальна пожежна техніка, зокрема для проведення висотних робіт і підвозу води, повідомили у ДСНС.

Наразі відомо про двох загиблих і 13 постраждалих внаслідок атаки.

Крім того, вночі війська РФ вдарили ударними дронами типу Shahed по промисловому об'єкту в Полтавській області. Ще одне промислове підприємство зазнало пошкоджень унаслідок обстрілів Марганецької громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

Також зранку російські війська тричі атакували пожежно-рятувальну частину міста Нікополь.