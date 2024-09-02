Черговий ракетний удар РФ: вибухи лунали в Києві й Харкові

Війська РФ завдали по низці українських міст комбінованого удару, застосувавши балістичні й крилаті ракети, а також ударні дрони. У Києві фіксують руйнування від падіння уламків збитих ракет.

Україна зазнала в ніч на понеділок, 2 вересня, чергового комбінованого удару військ РФ. За попередніми даними місцевих органів влади, під час нинішнього удару війська РФ застосували балістичні ракети, крилаті ракети повітряного базування й дрони-камікадзе. Масований удар був спрямований, зокрема, на Київ.

Київ учергове під ударом

Війська РФ використали для удару по Києву і передмістю балістику типу "Іскандер-М/KN-23", крилаті ракети, попередньо - Х-101, випущені імовірно з Ту-95 з Саратовської області РФ, а також ударний дрон, повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

У межах Києва протиповітряна оборона знищила понад десяток крилатих та близько десятка балістичних ракет, а також ударний безпілотник, повідомили в КМВА.

Унаслідок ракетного удару було зафіксоване падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах Києва. "Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень", - поінформував голова Сергій КМВА Попко.

Кличко: незначних пошкоджень зазнала станціїя метро "Святошин"

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що станом на 06:25 до медиків за допомогою до медиків звернулися двоє дорослих - одного з них довелося госпіталізувати. За попередніми даними міського голови, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли чотири автомобілі, наразі пожежу ліквідували.

Також у Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. "Пошкоджено МАФи поблизу станції метро "Святошин", а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює", - повідомив Кличко.

Крім того, у Голосіївському районі зафіксували пошкодження корпусу котельні, але пожежу вже ліквідували. На додачу в Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств, повідомив Кличко.

Вибухи в Харкові

Водночас про вибухи внаслідок російських ударів повідомила й влада Харкова. Так, унаслідок ракетного удару по Харкову сталося займання в одному із садових товариств, про що повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram-каналі.

"В Індустріальному районі від удару ракетою (тип встановлюється) є загоряння у садовому товаристві", - написав мер. Щодо жертв та постраждалих - наразі інформація не надходила, додав Терехов.

Яу уточнив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, там горів приватний будинок та три нежитлові будівлі. Минулося без постраждалих.

Перед тим у місті зафіксували влучання двох ударних дронів Shahed-136/131: у Київському районі міста - в приватний житловий будинок, у Слобідському районі - поблизу освітнього закладу. За даними Синєгубова, у Київському районі постраждала жінка 66 років, від госпіталізації вона відмовилася.