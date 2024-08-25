Нічний ракетний удар по Україні: десятки постраждалих

У ніч проти 25 серпня Росія атакувала Україну ракетами і "шахедами". Зафіксовані ракетні влучання у Краматорську, Харкові, а також на Сумщині.

У ніч проти неділі, 25 серпня, Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами. Протиповітряна оборона збила вісім із дев'яти російських дронів-камікадзе типу Shahed та "завадила більшості випущених загарбниками ракет досягнути своїх цілей", написав у Telegram командувач Повітряних cил Микола Олещук.

За його даними, уночі російські війська завдали удару ракетами різних типів по Чернігівській, Сумській, Харківській та Донецькій областях. Застосовані крилата ракета "Іскандер-К" і балістична "Іскандер-М", а також шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69.

Удар по готелю в Краматорську: поранені журналісти

Вночі російські війська вдарили по Краматорську, внаслідок влучання в готель поранені щонайменше троє журналістів, серед яких іноземці, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Серед ночі росіяни ударили по Краматорську. Черговою мішенню в місті став готель - наразі відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих - журналісти, громадяни України, США та Великої Британії", - написав Філашкін у Telegram.

За інформацією Філашкіна, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція.

Ракети по Сумщині: загиблий, 16 поранених

Росіяни завдали ракетного удару по Верхньосироватській громаді Сумщини, поранивши десятьох людей, з яких троє дітей, повідомляє Сумська ОВА.

"Верхньосироватська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), унаслідок чого поранено 10 цивільних осіб (з них 3 дітей)", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

У Сумській громаді внаслідок ракетного удару поранено шестеро цивільних осіб, одна особа загинула.

Ракетний удар по Харкову

Внаслідок нічного ракетного обстрілу по Слобідському району Харкова постраждали шестеро людей, повідомив мер міста Ігор Терехов.

У Чугуєві на Харківщині зафіксовано влучання в приватному секторі, постраждали п'ятеро людей, серед них двоє дітей, поінформував начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на Миколаївщину та Дніпропетровщину

Українська протиповітряна оборона вночі ліквідувала вісім безпілотників над територією Миколаївської області, через падіння уламків пошкоджено 15 будинків, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"У ніч на 25 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито вісім БПЛА типу "Shahed 131/136". Унаслідок падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено близько 15 житлових будинків і господарських будівель", - написав він у Telegram.

Також, за словами Кіма, виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували пожежники. Постраждалих немає.

За даними влади Дніпропетровщини, протягом ночі російські війська кілька разів атакували Нікопольський район, зокрема у Нікополі внаслідок російського обстрілу пошкоджена будівля одного з підприємств.