Війська РФ випустили по Україні 35 ракет і 23 дрони - ПС ЗСУ

Для комбінованого удару по Україні війська РФ застосували 58 засобів ураження - 35 ракет і 23 дрони, повідомили в ПС ЗСУ. Оборонцям вдалося збити 22 ракети і 20 БпЛА.

Під час ракетного удару по Україні у ніч на понеділок, 2 вересня, російські війська застосували загалом 58 засобів ураження, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Згідно з поширеною інформацією, українським оборонцям вдалося зафіксували входження в повітряний простір 35 ракет і 23 ударних дронів.

Зокрема, війська РФ застосували 16 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23, запущених із Брянської, Воронезької та Курської областей РФ, чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400, випущені із Бєлгородської області, одну ракету невстановленого типу, випущеної так само із Бєлгородської області, а також 14 крилатих ракет Х-101 повітряного базування, випущених з літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області, йдеться в повідомленні.

Загалом українським оборонцям вдалося збити дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, а також 13 крилатих ракет Х-101, йдеться в поширеному звіті ПС ЗСУ. Крім того, під час відбиття атаки російських агресорів було збито 20 дроні, додали у командуванні.

Руйнування в Києві внаслідок російської ракетної атаки

Унаслідок російської атаки на Київ серед іншого зазнала пошкоджень мечеть на Нивках. Будівля належить Ісламському культурному центру духовного управління мусульман АР Крим, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у соцмережі Facebook.

"Будівлі Ісламського центру, особливо розташованій в ньому мечеті, буде потрібен ремонт", - констатував Чубаров. Водночас він наголосив, що минулося без постраждалих.

У ДСНС уточнили, що через російський удар по українській столиці рятувальникам довелося працювати в кількох місцях у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах Києва. У цих частинах міста зафіксовані руйнування й пожежі внаслідок падіння уламків російських ракет, кажуть у службі.

Натомість у Київській міській держадміністрації (КМДА), де раніше повідомляли про незначні пошкодження станції метро "Святошин", запевнили , що попри нічну атаку станція працює у звичному режимі.

За даними військової адміністрації - КМВА - внаслідок атаки у Києві постраждали троє людей. Одній людині надали медичну допомогу на місці, двоє - госпіталізовані до медичних закладів столиці.

Одну з ракет було збито на Черкащині

Одну російську ракету Сили оборони збили у не бі над Черкащиною, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. "Силами ППО в небі над областю збито ворожу ракету. Без потерпілих. Унаслідок падіння уламків загорілась суха рослинність на відкритій території. Натепер пожежу загасили", - повідомив Табурець у Telegram.

Падіння уламків на Полтавщині

Крім того, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що у регіоні внаслідок падіння уламків пошкоджень зазнали будівлі промислового підприємства.

"Сьогодні вночі росіяни атакували Полтавщину БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, ніхто не постраждав. Уламками безпілотника було пошкоджено адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області",

- написав Пронін у Telegram.