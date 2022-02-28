Полювання на цивільних: як дрони РФ тероризують Берислав

Матіас Белінґер | Ігор Бурдига

26.08.2024 26 серпня 2024 р.

Берислав на Херсонщині став об'єктом безпрецедентної кількості ударів безпілотників РФ, унаслідок яких загинули чи зазнали поранень понад сто мирних мешканців. DW проаналізувала, чи є це новою моделлю воєнних злочинів.