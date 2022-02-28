Полювання на цивільних: як дрони РФ тероризують Берислав

КонфліктиУкраїнаПолювання на цивільних: як дрони РФ тероризують БериславTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаМатіас Белінґер | Ігор Бурдига26.08.202426 серпня 2024 р.Берислав на Херсонщині став об'єктом безпрецедентної кількості ударів безпілотників РФ, унаслідок яких загинули чи зазнали поранень понад сто мирних мешканців. DW проаналізувала, чи є це новою моделлю воєнних злочинів. https://p.dw.com/p/4jwHoРеклама