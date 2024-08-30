Нічні удари РФ пошкодили промислові підприємства 2 областей

Цієї ночі Росія запустила по Україні 18 ударних дронів "шахед" і одну балістичну ракету. Пошкоджені промислові підприємства на Полтавщині та Дніпропетровщині.

У ніч на п'ятницю, 30 серпня, Росія завдала по Україні удару балістичною ракетою "Іскандер - М" і 18-ма ударними дронами типу Shahed, повідомляється у ранковому зведенні Повітряних сил Збройних сил України.

Протиповітряна оборона (ППО) збила 12 "шахедів", чотири були локаційно втрачені - впали самостійно. Відповідно, два безпілотники (БпЛА) та балістичний "Іскандер" знищити не вдалося.

ППО працювала в п'ятьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській та Херсонській.

Пошкоджені промислові підприємства на Полтавщині та Дніпропетровщині

Голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін повідомив, що РФ завдала ударів дронами по промисловому об'єкту на Полтавщині.

"Внаслідок атаки, на щастя, ніхто не постраждав", - написав він у Telegram і більше не навів ніяких подробиць.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поідомив, що над областю збили чотири БпЛА. "Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог бив з важкої артилерії, застосовував дрони-камікадзе та скидав боєприпаси з БпЛА. А ще обстрілював з реактивних систем залпового вогню "Град". Під ударом були Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджене підприємство. Люди не постраждали", - написав він.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що пошкоджене промислове підприємство в Марганецькій громаді Нікопольського району. За його словами, наслідки ще уточнюються.

Раніше Сумська ОВА повідомила, що РФ завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Сум, унаслідок чого зайнялась пожежа та є потерпілі.

Місцева влада інших регіонів, де вночі працювала ППО, не звітувала про суттєві наслідки.