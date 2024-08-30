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РФ завдала авіаудару по Сумах: виникла пожежа, є потерпілі

Роман Губа
30 серпня 2024 р.

Над ліквідацією наслідків російської атаки працюють аварійно-рятувальні служби. На цей час жителів міста просять зачинити вікна і двері та не не виходити з приміщень.

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Наслідки російського авіаудару по Великій Писарівці Сумській області, березень 2024
Архівне фото наслідків одного з російських авіаударів по СумщиніФото: DW

Проти ночі п'ятниці, 30 серпня, російські війська завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, внаслідок чого здійнялась пожежа, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері й по можливості не виходити з приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки", - йдеться у повідомленні ОВА.

За попередніми даними, є потерпілі. Інформацію про їхню кількість та стан ОВА не уточнює.

Вибухи в Криму

Тим часом, за даними Telegram-каналу "Кримський вітер", цієї ночі вибухи лунали в окупованому Росією Криму: в районі аеродрому "Кіровське" та однойменної залізничної станції, а також у районі Джанкоя.

Деталі поки не відомі.

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