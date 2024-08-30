РФ завдала авіаудару по Сумах: виникла пожежа, є потерпілі

РФ завдала авіаудару по Сумах: виникла пожежа, є потерпілі30 серпня 2024 р.
Проти ночі п'ятниці, 30 серпня, російські війська завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, внаслідок чого здійнялась пожежа, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
"Спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері й по можливості не виходити з приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки", - йдеться у повідомленні ОВА.
За попередніми даними, є потерпілі. Інформацію про їхню кількість та стан ОВА не уточнює.
Вибухи в Криму
Тим часом, за даними Telegram-каналу "Кримський вітер", цієї ночі вибухи лунали в окупованому Росією Криму: в районі аеродрому "Кіровське" та однойменної залізничної станції, а також у районі Джанкоя.
Деталі поки не відомі.