В Краматорську поранені 4 журналісти Reuters, одного шукають

В Краматорську поранені 4 журналісти Reuters, одного шукають25 серпня 2024 р.
Станом на 14:00 неділі, 25 серпня, відомо вже про чотирьох постраждалих журналістів інформаційної агенції Reuters внаслідок ракетного удару, якого російські війська завдали по готелю "Сапфір" у Краматорську напередодні, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, постраждалі - громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Під завалами будівлі, ймовірно, перебуває ще один журналіст цієї агенції з Великобританії. Пошуково-рятувальна операція триває.
Тим часом польське видання Polsat News повідомляє, що внаслідок атаки РФ постраждала і журналістка з Польщі Моніка Андрушевська.
Загалом, за даними Краматорської міської ради, через ракетний удар постраждали шестеро людей.
Раніше агенція Reuters писала,що загалом у готелі в Краматорську було шестеро її журналістів, двох з них ушпиталили після ракетного удару, одного - шукають.