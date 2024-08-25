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В Краматорську поранені 4 журналісти Reuters, одного шукають

Степан Смишляєв
25 серпня 2024 р.

З шести журналістів Reuters, які були в готелі в Краматорську під час атаки РФ, четверо постраждали, ще одного досі шукають, повідомив голова Донецької ОВА. ЗМІ також пишуть про постраждалу журналістку з Польщі.

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Наслідки ракетного удару РФ по готелю "Сапфір" у Краматорську
В Краматорську через удар РФ постраждали четверо журналістів Reuters, ще одного - шукаютьФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Станом на 14:00 неділі, 25 серпня, відомо вже про чотирьох постраждалих журналістів інформаційної агенції Reuters внаслідок ракетного удару, якого російські війська завдали по готелю "Сапфір" у Краматорську напередодні, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, постраждалі - громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Під завалами будівлі, ймовірно, перебуває ще один журналіст цієї агенції з Великобританії. Пошуково-рятувальна операція триває.

Тим часом польське видання Polsat News повідомляє, що внаслідок атаки РФ  постраждала і журналістка з Польщі Моніка Андрушевська.

Загалом, за даними Краматорської міської ради, через ракетний удар постраждали шестеро людей.

Раніше агенція Reuters писала,що загалом у готелі в Краматорську було шестеро її журналістів, двох з них ушпиталили після ракетного удару, одного - шукають.

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