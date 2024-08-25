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Удар РФ по Краматорську: безвісти зник журналіст Reuters

Дмитро Шварц
25 серпня 2024 р.

Агенція Reuters заявила, що внаслідок удару Росії по Краматорську постраждала її журналістська команда.

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Наслідки обстріла Краматорська (архівне фото)
Наслідки обстрілу Краматорська (архівне фото) Фото: Jose Colon/AA/picture alliance

Член команди інформаційнї агенції Reuters зник безвісти, ще двоє госпіталізовані внаслідок ракетного удару Росії по Краматорську. У  заяві інформаційної агенції у неділю, 25 серпня,зазначається, що готель "Сапфір", де зупинилася команда Reuters із шістьох осіб, зазнав "очевидного ракетного удару".

"Один наш колега вважається зниклим безвісти, ще двоє доставлені в лікарню для надання медичної допомоги. Трьох інших колег знайшли. Ми терміново шукаємо більше інформації, співпрацюємо з владою Краматорська та підтримуємо наших колег та їхні родини", - зазначає Reuters.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін вранці 25 серпня повідомив, що внаслідок удару росіян по Краматорську двоє людей отримали поранення, а одна перебуває під завалами. Також він додав, що постраждалі є журналістами - громадянами України, США та Великобританії.

Генеральна прокуратура України повідомила, що за фактом удару, який стався 24 серпня о 22:35, відкрито досудове розслідування. Росія атакувала Краматорськ, ймовірно, ракетою "Іскандер-М".

Нагадаємо, 27 червня 2023 року російська армія завдала ракетний удар по Краматорську, внаслідок якого загинула українська письменниця Вікторія Амеліна, яка того дня перебувала в центрі міста з делегацією колумбійських журналістів і письменників.

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