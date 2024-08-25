Удар РФ по Краматорську: безвісти зник журналіст Reuters

Агенція Reuters заявила, що внаслідок удару Росії по Краматорську постраждала її журналістська команда.

Член команди інформаційнї агенції Reuters зник безвісти, ще двоє госпіталізовані внаслідок ракетного удару Росії по Краматорську. У заяві інформаційної агенції у неділю, 25 серпня,зазначається , що готель "Сапфір", де зупинилася команда Reuters із шістьох осіб, зазнав "очевидного ракетного удару".

"Один наш колега вважається зниклим безвісти, ще двоє доставлені в лікарню для надання медичної допомоги. Трьох інших колег знайшли. Ми терміново шукаємо більше інформації, співпрацюємо з владою Краматорська та підтримуємо наших колег та їхні родини", - зазначає Reuters.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін вранці 25 серпня повідомив, що внаслідок удару росіян по Краматорську двоє людей отримали поранення, а одна перебуває під завалами. Також він додав, що постраждалі є журналістами - громадянами України, США та Великобританії.

Генеральна прокуратура України повідомила, що за фактом удару, який стався 24 серпня о 22:35, відкрито досудове розслідування. Росія атакувала Краматорськ, ймовірно, ракетою "Іскандер-М".

Нагадаємо, 27 червня 2023 року російська армія завдала ракетний удар по Краматорську, внаслідок якого загинула українська письменниця Вікторія Амеліна, яка того дня перебувала в центрі міста з делегацією колумбійських журналістів і письменників.