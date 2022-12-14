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Фото: Yaghobzadeh Alfred/ABACA/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Журналісти стали частіше гинути через війну в Україні - звіт

Олег Соколенко | Анастасія Шепелева
29 хв. тому

Україна стала другою найнебезпечнішою країною для працівників ЗМІ, йдеться у звіті "Репортерів без кордонів". Крім того, у світі досягла піку кількість співробітників ЗМІ, які сидять у в'язницях за свою роботу.

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Після двох років тенденції до зниження числа журналістів, убитих у зв'язку з їхньою роботою, кількість загиблих медійників знову зросла, констатують у звіті міжнародної організації "Репортери без кордонів" (RSF), який вона представила в середу, 14 грудня. У 2022 році у світі загинули 57 працівників ЗМІ, що майже на 19 відсотків більше, ніж роком раніше. Автори звіту пов'язують це, зокрема, з війною в Україні, яка, за їхніми словами, стала цього року другою найнебезпечнішою країною для працівників ЗМІ після Мексики. Під час виконання службових обов'язків цьогоріч в Україні загинуло вісім журналістів, зазначається у звіті.

У звіті згадують зокрема вбивство українського фотографа Максима Левіна російськими військовими 13 березня, а також французького відеорепортера Фредеріка Леклерка-Імхоффа, який загинув внаслідок поранення уламком дорогою на зйомку на сході України.

Крім того, щонайменше 65 працівників ЗМІ були викрадені в поточному році, йдеться у звіті. Зокрема, журналіста українського інформагентства УНІАН Дмитра Хилюка востаннє бачили 4 березня в селищі Димер Київської області, яке тоді перебувало під контролем ЗС РФ. Про подальшу долю Хилюка нічого невідомо. За інформацією "Репортерів без кордонів", Хилюка вивезли до Росії.

За ґратами дедалі більше журналістів

Станом на 1 грудня, безпрецедентна кількість журналістів - щонайменше 533 - сидять у в'язницях у всьому світі, будучи ув'язненими за свою професійну діяльність, йдеться у звіті RSF. Більше половини таких випадків припадає на п'ять країн: Китай, М'янму, Іран, В'єтнам і Білорусь. Сумне перше місце тут утримує Китай, де за ґратами перебувають 110 співробітників ЗМІ. В Ірані у тюрмі перебувають 47 працівників ЗМІ на тлі загальнонаціональних протестів.

"Рекордна кількість ув'язнених працівників ЗМІ показує, що авторитарні режими дедалі частіше просто кидають невгодних журналістів за ґрати. У більшості випадків вони навіть не думають подати на них до суду", - коментує ситуацію речниця правління "Репортерів без кордонів" Катя Ґлоґер (Katja Gloger).

Вісім українських журналістів ув'язнені в РФ

У Росії в ув'язненні, за даними "Репортерів без кордонів", на 1 грудня перебували 18 працівників ЗМІ. Вісім із них, згідно зі звітом організації, - українці, заарештовані в Криму, який Росія анексувала в 2014 році.

У звіті зазначається, що з початком війни РФ проти України умови роботи журналістів у Росії значно погіршилися. "Більшість працівників ЗМІ, які залишилися в країні, змушені працювати в підпіллі, адже за поширення "неправдивої інформації" про російську армію їм загрожує до 15 років позбавлення волі", - йдеться в документі.

Автори звіту також згадують про російського журналіста-розслідувача Івана Сафронова, якого було засуджено до 22 років позбавлення волі нібито за розголошення "державної таємниці". Колеги Сафронова знайшли практично всі "таємниці", про які згадувало слідство, у відкритому доступі в інтернеті.

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