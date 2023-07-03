  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Удар РФ по Краматорську: у лікарні померла Вікторія Амеліна

Олександр Куницький
35 хв. тому

Унаслідок ракетного удару, якого війська РФ завдали ввечері 27 червня по центру Краматорська, від отриманих травм померла письменниця Вікторія Амеліна. Таким чином загальна кількість жертв зросла до 13.

https://p.dw.com/p/4TL4J
Місце ракетного удару по ресторану RIA в Краматорську
Місце ракетного удару по ресторану RIA в КраматорськуФото: Narciso Contreras/AA/picture alliance

В лікарні померла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка стала 13-ю жертвою ракетного удару Росії по місту Краматорську Донецької області. Про це повідомила ввечері неділі, 2 липня, організація українських літераторів Pen Ukraine.

"1 липня в Лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося черезпоранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Корегувальника удару Росії по Краматорську підозрюють у держзраді

Зазначається, що Амеліна в момент обстрілу перебувала в ресторані Ria Lounge разом з делегацією колумбійських журналістів та письменників. Найближчим часом рідні повідомлять про час та місце прощання з Вікторією у Києві та Львові, наголосили в Pen Ukraine.

Письменниця та документаторка воєнних злочинів

Вікторія Амеліна народилася 1 січня 1986 року у Львові, а в 2014 року вийшов її дебютний роман "Синдром листопаду, або Homo Compatiens". Також вона авторка дитячих книжок - "Хтось, або Водяне Серце" та "Е-е-есторії екскаватора Еки". Згодом вийшов її роман "Дім для Дома", який перекладено низкою мов світу. Нещодавно Амеліна розпочала роботу над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, яка має вийти друком за кордоном.

Читайте також: Сергій Жадан: Українців вбивають за те, що вони українці

У 2021 році Вікторія стала лавреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада Коженьовського. Того ж року заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області. Через повномасштабну війну Росії проти України Амеліна із літа 2022-го вона приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds, працюючи як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України. Зокрема, у Капитолівці на Ізюмщині знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка, зауважують в Pen Ukraine.

Читайте також: Могила 319 в Ізюмі. Спогади про Володимира Вакуленка

Нагадаємо, дитячий письменник Володимир Вакуленко був викрадений зі свого дому в селі Капитолівка Ізюмського району та убитий двома пострілами російськими окупантами. Його тіло знайшли серед сотень могил на звільненій від окупації Ізюмщині.

Сергій Жадан про Харків і допомогу ЗСУ в часи війни

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

pen.org.ua
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Місце ракетного удару по ресторану RIA в Краматорську

Удар РФ по Краматорську: у лікарні померла Вікторія Амеліна

Конфлікти35 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Зал засідань Європейської ради в Брюсселі

Саміт ЄС - від гарантій безпеки до заморожених активів

Саміт ЄС - від гарантій безпеки до заморожених активів

Політика30 червня 2023 р.
"Мерсі, Вагнер" - російські найманці здобули популярність у деяких нестабільних регіонах Африки

ПВК "Вагнер" в Африці. Що буде після заколоту Пригожина?

ПВК "Вагнер" в Африці. Що буде після заколоту Пригожина?

Політика30 червня 2023 р.
Німецький експерт: Російські мільярди не конфісковуватимуть до кінця війни або вироків у Гаазі

"Російські мільярди поки що не конфіскують"

"Російські мільярди поки що не конфіскують"

Політика30 червня 2023 р.
external

Навчання з радіаційної безпеки на випадок теракту на ЗАЕС

Навчання з радіаційної безпеки на випадок теракту на ЗАЕС

Конфлікти30 червня 2023 р.02:36 хв.
Спалені автомобілі після заворушень у Неї-сюр-Марн, 29 червня 2023

Франція у вогні: вбивство підлітка й поліцейське насильство

Франція у вогні: вбивство підлітка й поліцейське насильство

Закон і право30 червня 2023 р.
General Ben Hodges im DW-Interview

Ходжес про ЗАЕС, реакцію НАТО і бунт Пригожина-Суровікіна

Ходжес про ЗАЕС, реакцію НАТО і бунт Пригожина-Суровікіна

Політика30 червня 2023 р.18:44 хв.
На головну сторінку