Удар РФ по Краматорську: у лікарні померла Вікторія Амеліна

Унаслідок ракетного удару, якого війська РФ завдали ввечері 27 червня по центру Краматорська, від отриманих травм померла письменниця Вікторія Амеліна. Таким чином загальна кількість жертв зросла до 13.

В лікарні померла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка стала 13-ю жертвою ракетного удару Росії по місту Краматорську Донецької області. Про це повідомила ввечері неділі, 2 липня, організація українських літераторів Pen Ukraine .

"1 липня в Лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося черезпоранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Корегувальника удару Росії по Краматорську підозрюють у держзраді

Зазначається, що Амеліна в момент обстрілу перебувала в ресторані Ria Lounge разом з делегацією колумбійських журналістів та письменників. Найближчим часом рідні повідомлять про час та місце прощання з Вікторією у Києві та Львові, наголосили в Pen Ukraine.

Письменниця та документаторка воєнних злочинів

Вікторія Амеліна народилася 1 січня 1986 року у Львові, а в 2014 року вийшов її дебютний роман "Синдром листопаду, або Homo Compatiens". Також вона авторка дитячих книжок - "Хтось, або Водяне Серце" та "Е-е-есторії екскаватора Еки". Згодом вийшов її роман "Дім для Дома", який перекладено низкою мов світу. Нещодавно Амеліна розпочала роботу над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, яка має вийти друком за кордоном.

Читайте також: Сергій Жадан: Українців вбивають за те, що вони українці

У 2021 році Вікторія стала лавреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада Коженьовського. Того ж року заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області. Через повномасштабну війну Росії проти України Амеліна із літа 2022-го вона приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds, працюючи як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України. Зокрема, у Капитолівці на Ізюмщині знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка, зауважують в Pen Ukraine.

Читайте також: Могила 319 в Ізюмі. Спогади про Володимира Вакуленка

Нагадаємо, дитячий письменник Володимир Вакуленко був викрадений зі свого дому в селі Капитолівка Ізюмського району та убитий двома пострілами російськими окупантами. Його тіло знайшли серед сотень могил на звільненій від окупації Ізюмщині.