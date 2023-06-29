Корегувальника удару РФ по Краматорську підозрюють у зраді

Українські правоохоронці вручили підозру корегувальнику удару Росії по Краматорську. У разі доведення провини чоловіку загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Жителю Краматорська, який скорегував ракетний удар РФ по місцевому закладу громадського харчування, повідомили про підозру у державній зраді, повідомляє Офіс генпрокурора України у четвер, 29 червня.

За наведеними даними, підозрюваний - працівник газотранспортного підприємства, якого дистанційно завербували спецслужби Росії. 27 червня він отримав завдання перевірити інформацію про місцезнаходження українських військових у Краматорську, зазначили в ОГП.

"Підозрюваний погодився на пропозицію та пішов у центр міста, де помітив на парковці автівки з військовими номерами та відвідувачів у закладі харчування. Він зафіксував побачене на відео, яке одразу надіслав співрозмовнику з РФ через один з месенджерів", - стверджують правоохоронці та додають, що за деякий час після цього РФ вдарила по закладу з ОТРК "Іскандер M".

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У разі доведення провини йому загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Удар по Краматорську: 12 загиблих, 60 поранених

Внаслідок ракетного удару РФ по ресторану RIA Pizza у Краматорську 27 червня загинули 12 людей, зокрема троє дітей, 60 зазнали поранень. Через російський обстріл постраждали, зокрема, троє колумбійців - депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес, які зустрілися за вечерею в ресторані з українською письменницею Вікторією Амеліною. Остання отримала після обстрілу тяжке поранення голови.

В РФ заявили про ліквідацію двох генералів

Між тим російське міністерство оборони стверджує, що внаслідок удару по піцерії були вбиті "два генерали, до 50 офіцерів збройних сил України, а також до 20 іноземних найманців та військових радників". За словами представника відомства РФ, вони брали участь у штабній нараді в "пункті тимчасової дислокації 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ".