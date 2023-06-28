Ракетний удар по кафе Краматорська: затримали коригувальника

Коригувальником удару по центру Краматорська виявився працівник місцевого газотранспортного підприємства, який зняв піцерію та відправив відео РФ, кажуть в СБУ. Загинули щонайменше 10 людей, понад 60 поранні.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила у середу, 28 червня, про затримання в Краматорську Донецької області місцевого мешканця, працівника газотранспортного підприємства, який виявився агентом спецслужб РФ і скоригував російський ракетний удар по кафе в центрі міста 27 червня.

"Затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). 27 червня він отримав завдання з'ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів", - повідомляється на сторінці СБУ в Facebook.

Підозрюваний, як зазначили в українській спецслужбі, зняв піцерію, в якій перебувало багато людей, та прилеглу парковку, а потім відправив відео російським кураторам.

Донецька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про державну зраду. За результатами збору доказів вирішиться питання щодо повідомлення про підозру.

Десятеро загиблих, понад 60 поранених

Близько 19:30 вівторка, 27 червня, російська армія атакувала Краматорськ двома ракетами "Іскандер". Одна з них влучила в приміське селище Біленьке, інша - в ресторан RIA Pizza. Крім будівлі ресторану, пошкоджені 18 багатоповерхівок, 65 приватних будинків, п'ять шкіл, два дитячих садки, торговельний центр, готель та адміністративна будівля.

За останніми даними Національної поліції, загинули 10 людей, поранення дістала 61 людина. Серед загиблих - троє неповнолітніх дівчат: 17 та двоє 14 років. Серед поранених є восьмимісячне немовля.

Прокурори розпочали досудове розслідування щодо РФ за фактами порушення законів і звичаїв війни.

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