У Краматорську завершили рятувальну операцію: 12 загиблих

Кількість жертв ракетного удару по Краматорську Донецької області зросла до дванадцяти. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України у четвер, 29 червня.

"Вранці, 29 червня, з-під завалів деблоковано тіло ще однієї загиблої особи. Загалом загинуло 12 людей (у тому числі три дитини), постраждало 60 (у тому числі дитина) та врятовано 11 людей", - йдеться у повідомленні.

Розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей завершено, уточнили рятувальники.

Серед поранених - громадяни Колумбії

Через російських обстріл Краматорську 27 червня постраждали у тому числі троє колумбійців - депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес, які зустрілися за вечерею в ресторані з українською письменницею Вікторією Амеліною. Остання отримала після обстрілу тяжке поранення голови. Про це йдеться у спільній заяві колумбійських громадян.

На цю подію відреагував президент Колумбії Густаво Петро, пообіцявши, що МЗС країни направить Росії ноту протесту у зв'язку з ракетним обстрілом. "Росія атакувала трьох беззахисних громадян Колумбії. Тим самим порушивши правила ведення війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту", - зазначив Петро.

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Тим часом посольство РФ назвало поїздку до Краматорська колумбійців "безрозсудною". Там також сказали, що місто біля лінії фронту не підходить для того, щоб куштувати "страви української кухні".

Нагадаємо, близько 19:30 вівторка, 27 червня, російська армія атакувала Краматорськ двома ракетами "Іскандер". Одна з них влучила в приміське селище Біленьке, інша - в ресторан RIA Pizza. Крім будівлі ресторану, пошкоджені 18 багатоповерхівок, 65 приватних будинків, п'ять шкіл, два дитячих садки, торговельний центр, готель та адміністративна будівля.