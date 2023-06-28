Боррель назвав атаку РФ на Краматорськ воєнним злочином

У Брюсселі назвали ракетну атаку Росії по Краматорську черговою демонстрацією терору проти цивільного населення України.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель прокоментував ракетну атаку РФ на Краматорськ Донецької області, назвавши її терором і воєнним злочином.

"Ще однією демонстрацією терору, який Росія нав'язує українському цивільному населенню, стало влучання російської крилатої ракети в ресторан і торговий центр у Краматорську. Це було відоме місце зустрічі міжнародної преси", - написав Боррель у Twitter.

"Росія знову продовжує порушувати міжнародне право і скоювати воєнні злочини", - додав він.

Десятеро загиблих, понад 60 поранених

Нагадаємо, увечері вівторка, 27 червня, російська армія атакувала Краматорськ двома ракетами "Іскандер". Одна з них влучила в приміське селище Біленьке, інша - в ресторан RIA Pizza. Крім будівлі ресторану, пошкоджені 18 багатоповерхівок, 65 приватних будинків, п'ять шкіл, два дитячих садки, торговельний центр, готель та адміністративна будівля.

За останніми даними Нацполіції, загинули 10 людей, поранення дістала 61 людина. Серед загиблих - троє неповнолітніх дівчат: 17 та двоє 14 років. Серед поранених є восьмимісячне немовля.

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