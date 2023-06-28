Кількість загиблих у Краматорську зросла до 11

Унаслідок удару РФ по Краматорську вже відомо про 11 загиблих, з яких троє діти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Кількість жертв внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську зросла до 11 людей. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ввечері середи, 28 червня.

"Станом на 17:00 28 червня з-під завалів деблоковано тіла 11 осіб (зокрема 3 дитини), постраждало 56 осіб (зокрема дитина) та 7 осіб врятовано", - зазначили в ДСНС.

Там додали, що пошуково-рятувальні роботи тривають, а на місці трагедії працюють психологи ДСНС, які допомагають людям оговтатися від пережитого.

Боррель: Це терор та воєнний злочин

Ввечері 27 червня російські війська завдали двох ударів по Краматорську, влучивши зокрема в заклад харчування, де знаходилось багато цивільних. У ЄС назвали атаку "терором і воєнним злочином".

"Ще однією демонстрацією терору, який Росія нав'язує українському цивільному населенню, стало влучання російської крилатої ракети в ресторан і торговий центр у Краматорську. Це було відоме місце зустрічі міжнародної преси", - написав верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у Twitter та додав, що "Росія знову продовжує порушувати міжнародне право і скоювати воєнні злочини".

В Україні розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни. "Ми знайдемо всіх, хто віддає злочинні накази, і всіх, хто їх виконує. Покарання - невідворотне", - запевнили в Офісі генерального прокурора.

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