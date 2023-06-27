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Ракетний удар по Краматорську: є жертви

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Російські війська ввечері 27 червня завдали двох ракетних ударів по Краматорську, зокрема влучили в заклад харчування, де перебувало багато цивільних. За даними МВС, загинуло троє осіб, понад 42 поранених.

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Краматорськ
КраматорськФото: Marek M. Berezowski/AA/picture alliance

Війська РФ двічі вдарили по Краматорську ракетами ввечері вівторка, 27 червня, повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

"Було завдано двох ракетних ударів по місту Краматорськ. Зараз будемо працювати на місці і встановлювати кількість поранених та можливих жертв. Це центр міста, один з закладів харчування, де було велике скупчення цивільного населення", - розповів Кириленко.

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив фото наслідків удару та уточнив, що друге влучання прийшлося на село Біленьке.

За даними Національної поліції України, внаслідок ударів загинуло три особи, 42 отримали поранення, з яких одна дитина. Розбір завалів триває. 

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Краматорськ

Ракетний удар по Краматорську: є жертви

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