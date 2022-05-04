Сергій Жадан: Українців вбивають за те, що вони українці

Німецькі інтелектуали, журналісти й відомі особи в опублікованому 29 червня зверненні закликали покінчити з військовим конфліктом між Росією та Україною шляхом дипломатичних домовленостей та погодити режим припинення вогню. Цей відкритий лист викликав неоднозначну реакцію як у німецькому суспільстві, так і за межами Німеччини.

6 липня 2022 року, майже через тиждень після його публікації, видання Die Zeit розмістило на своїх сторінках відповідь на нього українського письменника, перекладача і музиканта Сергія Жадана, який нині займається волонтерством у Харкові і став цьогорічним лауреатом Премії миру німецьких книготорговців.

У своїй публікації Сергій Жадан підкреслює, що у листі німецьких інтелектуалів міститься низка пасажів, які викликають подив і нерозуміння, а то й відверте обурення. Він наводить таку цитату: "Почасти завдяки масованим економічним санкціям та військовій підтримці з боку Європи та США Україні досі вдавалося захищатись від жорстокої агресивної війни Росії". І далі на неї відповідає: "Складається враження, що німецькі інтелектуали вважають війну більш-менш завершеною або принаймні думають, що найгірше вже позаду. Так, ніби Херсонську та Луганську області і частини Харківської й Донецької областей не було окуповано, ніби Росія щодня не обстрілює українські міста ракетами, ніби щодня не гинуть українські мирні жителі та солдати. Україна захищається".

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"Відбувається "деукраїнізація"

Далі автор підкреслює, що Україна продовжує захищатися - сьогодні, зараз, буквально в цей момент. "Поки дехто обмірковує переговори з агресором, українські солдати своїми тілами захищають нашу країну. Так, Україні вдалося втримати Київ, Харків, Чернігів та Суми, а що з Маріуполем, Сєвєродонецьком та Лисичанськом? Чи варто ігнорувати ці міста та їхніх жителів? Невже їхня доля, їхні діти, їхні дружини й літні люди, яким тепер доводиться жити в умовах окупації, важать менше, ніж "різке зростання цін" та "дефіцит енергії?" - запитує український письменник.

"Про що, власне, мова? - запитує він далі. - Про те, що у нас, українців, завищені цілі? Що ми боремося тільки тому, що у нас забагато зброї? Що ми чинитимемо опір довше, якщо отримаємо більше зброї? І що саме в цьому і полягає проблема? Невже автори листа не розуміють, що чекає на українців, коли вони складуть зброю?" - запитує автор листа-відповіді. Росія проголошує наскрізь брехливу ідею "денацифікації" України, наголошує Жадан, але насправді відбувається "деукраїнізація". "Українців вбивають за те, що вони українці", - констатує він.

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Україна не може відмовитися від опору, інакше буде знищено її народ, переконаний Жадан: "Ми повинні вимагати зброї у Заходу, інакше нас знищать. Ми повинні закликати світ до боротьби з путінським режимом, інакше нас знищать. Фізично знищать, у прямому значенні слова, без зволікань. Як уже знищили тисяч українців у Маріуполі, Бучі, Гостомелі та Ірпені. Я не знаю, як би вони, вбиті громадяни України, поставилися до ідеї перемовин з Росією. Але я знаю, що у них не було зброї, і тому вони не могли себе захистити.

"Путін страшний, але зовсім не великий"

Автор публікації вважає найбільшою помилкою німецьких інтелектуалів, які підштовхують до переговорів з Росією, те, що росіяни насправді не хочуть домовлятися з українцями. І коли німецькі інтелектуали припускають, що занадто сильно підтримувати Україну не варто, тому що в українців все одно немає шансів, вони дозволяють російському шовінізмові та реваншизмові порушувати міжнародні норми та закони і знищувати український народ. За словами Жадана, вони заперечують саме право України на існування.

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"Я не думаю, що є якесь етичне або моральне виправдання заклику до України здатися і заклику до європейських урядів заплющити очі на цей геноцид у 21-му столітті. Чіпляючись за неправильно зрозумілий пацифізм, від якого тхне цинічною байдужістю, автори листа узаконюють путінські пропагандистські наративи про те, що Україна не має права на свободу, права на існування, права на майбутнє, права на власний голос, тому що голос українського народу, його позиція могли б розізлити великого і жахливого Путіна. Шановним експертам у сфері незрозумілості російської душі хочу сказати наступне: ви маєте рацію, Путін страшний, але зовсім не великий", - наголошує український письменник на сторінках німецького видання Die Zeit.

Відповідаючи на заяву німецьких інтелектуалів про те, що "продовження війни з метою повної перемоги України над Росією означає загибель ще тисяч жертв війни заради мети, яка здається нереальною", він не приховує свого обурення: "Але що вони не наважилися сказати, то це те, що якщо Україна програє, жертви обчислюватимуться не тисячами, а сотнями тисяч. І кров цих загиблих буде на совісті тих, хто досі непохитно грає зі злом, бажаючи всім добра та миру".