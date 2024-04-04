Навідника на піцерію в Краматорську засудили до довічного

Через ракетний удар РФ по RIA Pizza в Краматорську в червні 2023 року загинули 13 людей. Місцевого газівника визнали винним у держзраді та засудили до довічного ув'язнення.

Самарський районний суд Дніпра засудив до довічного ув'язнення Володимира Синельника, який 27 червня 2023 року навів ракетний удар російської армії на піцерію RIA Pizza у Краматорську.

Як повідомляють у четвер, 4 квітня, Служба безпеки України (СБУ) та Офіс генерального прокурора (ОГП), підсудного визнали винним у державній зраді в умовах воєнного стану.

Його затримали наступного дня після удару. Невдовзі СБУ оприлюднила зізнання 57-річного працівника газотранспортного підприємства, якого назвала "розконсервованим російським агентом": у день атаки завдання зняти на телефон піцерію той отримав від військовослужбовця армії РФ.

Виконавши доручення, він повернувся додому і начебто лише з новин дізнався про ракетний удар по ресторану. "Я віддзвонився *** (ім'я російського військовослужбовця заглушене на відеозаписі. - Ред.) і сказав, що загинуло багато цивільних, у тому числі жінки і діти", - розповідав Синельник.

Смертельна вечеря

Балістична ракета "Іскандер" влучила по будівлі піцерії о 19:30, коли в закладі вечеряли близько сотні людей. Повітряну тривогу в місті оголосили вже після удару. Вона попередила про ще одну ракету, яка впала у приміському селищі Біленькому.

У RIA Pizza загинули 13 людей, ще 64 отримали поранення. Серед загиблих - чотири дитини та українська письменниця Вікторія Амеліна, яка супроводжувала в подорожі воєнним Донбасом журналістів і волонтерів з Колумбії.

Рятувальники витягали вцілілих і загиблих з-під завалів до ранку 29 червня Фото: Wojciech Grzedzinski/Anadolu Agency/picture alliance

Під час попередніх слухань Синельник зізнавався, що збирав інформацію про переміщення українських військ для росіян ще від початку повномасштабного вторгнення. Під RIA Pizza він начебто теж стежив за військовослужбовцями, які приїхали ввечері чи то до ресторану, чи то до сусіднього готелю. Наданий йому державою адвокат Сергій Безрук при цьому зазначав, що затриманий не знав про плани ракетного удару РФ по місту.

Нині Безрук розповів DW, що вийшов зі справи і не знає про вирок краматорському газовику. В ОГП також не змогли уточнити, чи визнав Синельник себе винним і чи оскаржуватиме довічний вирок. Сам вирок засекречений.

СБУ продовжує розслідувати удар по піцерії як воєнний злочин армії Росії.