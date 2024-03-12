У Ватикані уточнили слова Папи про "білий прапор" для Києва

Ватикан уточнив резонансну заяву Папи Римського Франциска, який закликав Україну "здійняти білий прапор" та розпочати мирні переговори з Росією. Першою умовою для переговорів про припинення війни в Україні є припинення агресії з боку Росії, наголосив представник Папи кардинал П'єтро Паролін в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera , оприлюдненому у вівторок, 12 березня.

"Заклик Понтифіка полягає в тому, що "створюються умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого і сталого миру". У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не тільки від однієї зі сторін, а й від обох, і першою умовою мені видається саме припинення агресії. Ми ніколи не повинні забувати контекст і, в цьому випадку, запитання до Папи Римського, який у відповідь говорив про переговори і, зокрема, про мужність щодо перемовин, які ніколи не є капітуляцією", - зазначив Паролін.

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"Святий Престол дотримується цієї лінії, тож і надалі вимагає припинення вогню (а агресори повинні в першу чергу припинити вогонь) і, отже, початку переговорів. Святіший Отець пояснює, що переговори - це не слабкість, а сила. Це не капітуляція, а мужність. І це говорить нам про те, що ми повинні більше зважати на людське життя, сотні тисяч людських життів, які були принесені в жертву в цій війні в самому серці Європи. Це слова, що стосуються як України, так і Святої Землі та інших конфліктів, якими кровоточить світ", - резюмував П'єтро Паролін.

Резонансне інтерв'ю понтифіка

Раніше в інтерв'ю RSI Папа Римський Франциск заявив, що тим, хто "зазнає поразки", "потрібно мати мужність вести переговори". Журналіст поцікавився у понтифіка, що той думає про способи врегулювання з огляду на те, що в Україні є ті, "хто закликає до сміливості здатися, показати білий прапор". Понтифік у відповідь закликав не соромитися переговорів, наголосивши, що ситуація може погіршитися.

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У Ватикані згодом пояснили, що папа Франциск використав образ білого прапора, оскільки його запропонував інтерв'юер. Понтифік мав на увазі перемир'я, а не капітуляцію, наголосив речник Ватикану Маттео Бруні.

Невдоволення України словами Папи

Попри роз'яснення з боку Ватикану, на цю заяву Папи різко відреагував президент України Володимир Зеленський. "За дві з половиною тисячі кілометрів - десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", - заявляв днями український президент у своєму відеозверненні. "Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором", - додав тоді Зеленський.

Крім того, напередодні МЗС України викликало папського нунція в країні Вісвальдаса Кульбокаса, щоб висловити розчарування словами понтифіка про "білий прапор". "Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами понтифіка щодо "білого прапора" та необхідності "проявити мужність і вести переговори", - йдеться у повідомленні українського дипломатичного відомства.

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У МЗС України зазначили, що замість подібних висловлювань очікували почути від Папи "сигнали у бік світової спільноти щодо необхідності негайного об'єднання сил". Зі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прапор країни синьо-жовтий та інших прапорів вона не здійматиме. Він також застеріг Ватикан від "повторення помилок минулого" та закликав допомогти Україні.

З критикою слів Папи виступила також низка західних політиків, зокрема канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент Польщі Анджей Дуда.