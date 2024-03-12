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ПолітикаВатикан

У Ватикані уточнили слова Папи про "білий прапор" для Києва

Валерій Сааков
12 березня 2024 р.

Представник Франциска кардинал П'єтро Паролін наголосив, що насамперед агресію має припинити Росія. Раніше понтифік закликав Україну виявити мужність та здійняти білий прапор.

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Представник Папи Римського кардинал П'єтро Паролін
Представник Папи кардинал П'єтро Паролін пояснив скандальні слова ФранцискаФото: Evandro Inetti/ZUMA Press/picture alliance

Ватикан уточнив резонансну заяву Папи Римського Франциска, який закликав Україну "здійняти білий прапор" та розпочати мирні переговори з Росією. Першою умовою для переговорів про припинення війни в Україні є припинення агресії з боку Росії, наголосив представник Папи кардинал П'єтро Паролін в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, оприлюдненому у вівторок, 12 березня.

"Заклик Понтифіка полягає в тому, що "створюються умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого і сталого миру". У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не тільки від однієї зі сторін, а й від обох, і першою умовою мені видається саме припинення агресії. Ми ніколи не повинні забувати контекст і, в цьому випадку, запитання до Папи Римського, який у відповідь говорив про переговори і, зокрема, про мужність щодо перемовин, які ніколи не є капітуляцією", - зазначив Паролін.

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"Святий Престол дотримується цієї лінії, тож і надалі вимагає припинення вогню (а агресори повинні в першу чергу припинити вогонь) і, отже, початку переговорів. Святіший Отець пояснює, що переговори - це не слабкість, а сила. Це не капітуляція, а мужність. І це говорить нам про те, що ми повинні більше зважати на людське життя, сотні тисяч людських життів, які були принесені в жертву в цій війні в самому серці Європи. Це слова, що стосуються як України, так і Святої Землі та інших конфліктів, якими кровоточить світ", - резюмував П'єтро Паролін.

Резонансне інтерв'ю понтифіка

Раніше в інтерв'ю RSI Папа Римський Франциск заявив, що тим, хто "зазнає поразки", "потрібно мати мужність вести переговори". Журналіст поцікавився у понтифіка, що той думає про способи врегулювання з огляду на те, що в Україні є ті, "хто закликає до сміливості здатися, показати білий прапор". Понтифік у відповідь закликав не соромитися переговорів, наголосивши, що ситуація може погіршитися.

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У Ватикані згодом пояснили, що папа Франциск використав образ білого прапора, оскільки його запропонував інтерв'юер. Понтифік мав на увазі перемир'я, а не капітуляцію, наголосив речник Ватикану Маттео Бруні.

Невдоволення України словами Папи

Попри роз'яснення з боку Ватикану, на цю заяву Папи різко відреагував президент України Володимир Зеленський. "За дві з половиною тисячі кілометрів - десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", - заявляв днями український президент у своєму відеозверненні. "Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором", - додав тоді Зеленський.

Крім того, напередодні МЗС України викликало папського нунція в країні Вісвальдаса Кульбокаса, щоб висловити розчарування словами понтифіка про "білий прапор". "Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами понтифіка щодо "білого прапора" та необхідності "проявити мужність і вести переговори", - йдеться у повідомленні українського дипломатичного відомства.

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У МЗС України зазначили, що замість подібних висловлювань очікували почути від Папи "сигнали у бік світової спільноти щодо необхідності негайного об'єднання сил". Зі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прапор країни синьо-жовтий та інших прапорів вона не здійматиме. Він також застеріг Ватикан від "повторення помилок минулого" та закликав допомогти Україні.

З критикою слів Папи виступила також низка західних політиків, зокрема канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент Польщі Анджей Дуда.

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