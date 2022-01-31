У США розробили санкції проти російської еліти

Сполучені Штати готові ввести санкції проти "найближчого оточення" президента Володимира Путіна, якщо напад на Україну відбудеться. Про це у понеділок, 31 січня, заявила журналістам прессекретарка Білого Дому Джен Псакі.

"Особи, яких ми визначили, перебувають у найближчому оточенні Кремля та відіграють певну роль у прийнятті урядових рішень", - повідомила речниця, - Ми розробили конкретні пакети санкцій як для російських еліт, так і для членів їхніх сімей".

У США за останній місяць зареєстрували низку законопроєктів щодо санкцій проти Росії на тлі загострення на українських кордонах, у тому числі проти президента РФ Володимира Путіна. 30 січня американські сенатори від Демократичної та Республіканської партій заявили, що вони наблизилися до погодження санкцій проти Росії, і що деякі обмеження можуть запровадити ще до вторгнення в Україну.

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Вашингтон визначився із послом в Україні

31 січня також стало відомо, що у США визначилися із кандидатурою посла в Україні. Американський президент Джо Байден має намір призначити Бріджит Брінк, яка з 2019 року представляє Вашингтон у Словаччині, повідомляє СNN.

Призначення відбудеться, коли формальне підтвердження надасть українська сторона, зазначає телеканал. Посада амбасадора США в Україні є вакантною з моменту відкликання Марі Йованович у травні 2019 року. Відтоді Сполучені Штати в Україні представляють тимчасово повірені. Наразі цю роль виконує Крістіна Квін, до неї посаду обіймав Вільям Тейлор.

Брінк з 2015 до 2018 року обіймала посаду заступниці помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії, а також працювала заступницею голови представника у посольствах США в Узбекистані та в Грузії.

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