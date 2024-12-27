У Південній Кореї проголосували за імпічмент в.о. президента

Парламент Південної Кореї проголосував у п'ятницю, 27 грудня, за імпічмент виконувача обов'язків президента Хан Док Су - наступника президента Юн Сок Йоля, раніше також усунутого з посади після спроби введення в країні воєнного стану.

Приводом для імпічменту в.о. президента стала його відмова призначити ще трьох суддів до Конституційного суду країни, щоб той зміг остаточно затвердити відсторонення Юн Сок Йоля.

Як повідомляє агентство AFP, за імпічмент Хан Док Су проголосували всі 192 опозиційні депутати з 300-місцевого парламенту, тоді як правляча партія бойкотувала голосування. За Конституцією Південної Кореї, для імпічменту президента необхідно 200 з 300 голосів депутатів, а у випадку інших чиновників високого рангу, зокрема прем'єр-міністра, для відставки достатньо простої більшості в 151 голос. Перед голосуванням спікер парламенту У Вон Сік заявив, що голоси за відставку в.о. президента рахуватимуть так само, як під час голосування за звільнення прем'єра, що викликало невдоволення керівної партії.

Наступним претендентом на посаду президента, згідно з південнокорейським законодавством, вважається міністр фінансів Чхве Сан Мок, повідомляє агенція Reuters.

Імпічмент із другої спроби

14 грудня 204 з 300 членів парламенту Південної Кореї проголосували за усунення Юн Сок Йоля з посади президента. Приводом для цього стало несподіване введення ним воєнного стану в країні, щоб, як він заявив, "викорінити сили, що підтримують Північну Корею". Парламент не підтримав це рішення, і президенту довелося його скасувати.

Проти Юн Сок Йоля розпочали розслідування, а 7 грудня в парламенті порушили питання про його імпічмент. Перше голосування провести не вдалося - процедуру бойкотували члени правлячої партії, яка має 108 місць у парламенті. Після того як голоси назбиралися з другої спроби, це рішення ще має підтвердити Конституційний суд країни. Обов'язки президента Південної Кореї відтоді тимчасово виконував прем'єр Хан Док Су.