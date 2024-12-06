Правляча партія Південної Кореї теж за відставку президента

Лідер партії Хан Дон Хун виступив за те, щоб Юн Сок Йоль пішов у відставку після спроби введення воєнного стану в країні. Це посилило шанси імпічменту президента.

Лідер правлячої партії Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун зажадав від президента Юн Сок Йоля піти у відставку через його демарш із запровадженням воєнного стану та заявив, що глава держави становить велику небезпеку для країни. Про це у п'ятницю, 6 грудня, повідомило агентство AFP.

За його даними, цей коментар майже гарантує, що достатня кількість законодавців проголосує за імпічмент президента 7 грудня.

Глава правлячої партії змінив позицію

Ще 5 грудня Хан говорив, що блокуватиме імпічмент. До зміни позиції призвела відмова президента визнати, що він вчинив неправильно. "Враховуючи нові факти, я вважаю, що якнайшвидше усунення президента Юн Сук Йоля від виконання обов'язків необхідне для захисту Республіки Корея та її народу", - заявив лідер партії.

Він зазначив, що президент не вжив жодних кадрових заходів щодо військових, які "незаконно втрутилися". "Більше того, він не визнає, що цей незаконний воєнний стан є неправильним", - зазначив Хан.

За його версією, Юн під час воєнного стану наказав главі контррозвідки взяти під варту низку ключових політиків на підставі звинувачень в "антидержавній діяльності". "Тому, якщо президент Юн продовжить обіймати посаду, існує значний ризик повторення екстремальних дій, подібних до нинішнього надзвичайного стану, що може наразити Республіку Корея та її громадян на велику небезпеку", - додав він.

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Вимоги імпічменту Юн Сок Йоля

3 грудня Юн несподівано оголосив запровадження воєнного стану. Він обґрунтував це рішення тим, що "опозиція паралізує державні функції антидержавною діяльністю". "Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози північнокорейських комуністичних сил, щоб викорінити підлі пропівнічнокорейські антидержавні сили, які позбавляють свободи й щастя наш народ, і щоб захистити вільний конституційний лад", - сказав президент.

Під час дії воєнного стану робота парламенту та політичних партій була заборонена. Однак після того, як депутати, які змогли пройти в оточену будівлю парламенту, зажадали відмови від воєнного стану, президент, відповідно до конституції, був змушений скасувати своє рішення. Того ж дня опозиція ініціювала імпічмент Юна.

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