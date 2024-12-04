У Південній Кореї опозиція ініціювала імпічмент президента

Опозиція домагається імпічменту Юн Сок Йоля після запровадження ним воєнного стану в країні. За даними ЗМІ, бажання піти у відставку висловили міністри уряду та низка співробітників адміністрації президента.

Найбільша опозиційна сила в Південній Кореї, Демократична партія "Тобуро", закликала до відставки президента країни Юн Сок Йоля, а у разі відмови пригрозила йому імпічментом після запровадження ним воєнного стану в країні - вперше з 1980 року.

У партії заявили, що висунуть обвинувачення в заколоті проти президента, міністрів оборони і внутрішніх справ, а також "ключових військових і поліцейських фігур, як-от командувача воєнного стану та начальника поліції", повідомляє агентство AFP.

За даними південнокорейської агенції Yonhap, під ініціативою імпічменту президента в середу, 4 грудня, підписався 191 законодавець. Винесення цієї пропозиції на голосування парламенту, за попередніми даними, очікується в п'ятницю.

Парламент може оголосити імпічмент президенту, якщо за це проголосує понад дві третіх депутатів - більше 200. Після цього відбувається розгляд у Конституційному суді, який може підтвердити рішення шістьма з дев'яти голосів суддів. Партія Юна контролює 108 місць у парламенті, який складається з 300 депутатів. Опозиційні сили мають разом 192 місця. Утім напередодні 18 членів партії президента проголосували за вимогу скасування його рішення про запровадження в країні воєнного стану.

Заяви про відставку членів уряду та адміністрації президента Південної Кореї

За даними Yonhap, бажання піти у відставку вже висловила низка співробітників адміністрації президента. Зокрема, такі звернення написали глава адміністрації Чон Чжин Сок і радник президента з питань національної безпеки Сін Вон Сік.

Своєю чергою провідна щоденна газета Південної Кореї "Чосон Ільбо" пише з посиланням на джерела, що міністри уряду висловили прем'єр-міністру Хану Дак Су намір масово подати у відставку. Сьогодні очікується його зустріч з керівництвом правлячої партії та старшими помічниками президента.

Тим часом представники низки громадських організацій зібралися на площі Кванхвамун у Сеулі, щоб засудити запровадження президентом воєнного стану та вимагати відставки уряду. Поліція оцінює кількість учасників акції в 400 осіб. Члени Корейської конфедерації профспілок та низки громадських організацій провели пресконференцію, на якій заявили, що оголошений президентом напередодні воєнний стан був неконституційним, незаконним і нечинним.

Громадські організації з протестом проти воєнного стану Фото: Lee Jin-man/AP/dpa/picture alliance

Режим воєнного стану в Південній Кореї

Юн несподівано оголосив запровадження в країні режиму воєнного стану ввечері 3 грудня. Він обґрунтував це рішення тим, що "опозиція паралізує державні функції антидержавною діяльністю".

"Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози північнокорейських комуністичних сил, щоб викорінити підлі пропівнічнокорейські антидержавні сили, які позбавляють свободи й щастя наш народ, і щоб захистити вільний конституційний лад", - сказав Юн.

Під час дії воєнного стану робота парламенту та політичних партій була заборонена.

Однак після того, як парламент зажадав відмови від воєнного стану, вранці 4 грудняпрезидент скасував своє рішення.