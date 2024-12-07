Президент Південної Кореї вибачився за воєнний стан

Юн Сок Йоль вибачився за введення воєнного стану та пообіцяв не повторювати цього. Втім глава правлячої партії все одно назвав його відставку неминучою.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль напередодні розгляду в парламенті питання його імпічменту вибачився перед громадянами країни за запровадження воєнного стану та заявив, що його майбутнє на цій посаді визначить правляча партія.

"Я щиро вибачаюсь перед громадянами, які були дуже вражені. Я надам нашій партії можливість стабілізувати політичну ситуацію, включаючи питання про мій термін перебування на посаді", - заявив Юн у телезверненні в суботу, 7 грудня.

Він також пообіцяв, що не запровадить воєнний стан повторно. "Дозвольте мені чітко заявити: другого воєнного стану ніколи не буде", - запевнив Юн.

"Неминуча відставка" Юн Сок Йоля?

Невдовзі після заяви Юна глава правлячої партії "Сила народу" Хан Дон Хун назвав відставку президента неминучою. "Нормальне виконання обов'язків президента за обставин, що склалися, неможливе", - пояснив він.

7 грудня парламент Південної Кореї розгляне питання імпічменту президента. Для ухвалення рішення про усунення Юна з посади глави держави опозиції буде потрібна підтримка правлячої партії.

Ще 5 грудня Хан говорив, що правляча партія блокуватиме імпічмент, але вже 6 грудня змінив позицію - нібито через відмову президента визнати, що той вчинив неправильно.

За його словами, під час воєнного стану Юн наказав главі контррозвідки взяти під варту низку ключових політиків на підставі звинувачень в "антидержавній діяльності". "Тому, якщо президент Юн продовжить обіймати посаду, існує значний ризик повторення екстремальних дій, подібних до нинішнього надзвичайного стану, що може наразити Республіку Корея та її громадян на велику небезпеку", - казав лідер керівної партії.

Режим воєнного стану в Південній Кореї

3 грудня Юн несподівано оголосив, що запроваджує в країні воєнний стан. Він обґрунтував це рішення тим, що "опозиція паралізує державні функції антидержавною діяльністю". "Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози північнокорейських комуністичних сил, щоб викорінити підлі пропівнічнокорейські антидержавні сили, які позбавляють свободи й щастя наш народ, і щоб захистити вільний конституційний лад", - заявив президент.

Під час дії воєнного стану робота парламенту та політичних партій була заборонена. Однак після того, як депутати, які змогли пройти в оточену будівлю парламенту, проголосували за відмову від воєнного стану, президент, відповідно до конституції, був змушений скасувати своє рішення.

Того ж дня опозиція ініціювала імпічмент Юна. Опозиційні сили мають в парламенті разом 192 місця. Парламент може оголосити імпічмент президенту, якщо за це проголосує понад дві третіх депутатів - більше 200. Після цього відбувається розгляд у Конституційному суді, який може підтвердити рішення шістьма з дев'яти голосів суддів.

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