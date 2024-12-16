Лідер правлячої партії Південної Кореї подав у відставку

Голова партії "Сила народу" Хан Дон Хун вибачився перед тими, кого торкнулося запровадження воєнного стану у Південній Кореї.

На тлі оголошення імпічменту президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю голова партії "Сила народу" Хан Дон Хун подав заяву про свою відставку. Про це рішення голова партії, до якої входить фракція, яка відкрито підтримує відстороненого президента, оголосив на пресконференції в Сеулі в понеділок, 16 грудня.

За словами Хана, він більше не може виконувати обов'язки лідера партії через "фактичний розпад її вищої ради", члени якого також раніше оголосили про свою відставку, повідомляє південнокорейська медіакомпанія KBS World. Політик також вибачився перед громадянами країни, які "постраждали" від рішення Юн Сок Йоля ввести воєнний стан у Південній Кореї на початку грудня.

"Силу народу" можна подітили на три групи, які серед іншого відрізняє відношення до Юн Сок Йоля. Умовно їх можна поділити на пропрезидентську, яка має найбільший вплив на блок, нейтральну та групу, яка дозволяла собі критику Юна, проте продовжувала перебувати в одному блоці з його прихильниками. Останню групу і очолював Хан Дон Хун, який раніше зажадав від Юна подати прохання про відставку.

Тепер виконувати обов'язки голови "Сили народу" до призначення її нового лідера буде Квон Сон Дон, який входить до числа відкритих прихильників Юна.

Парламент Південної Кореї з другої спроби оголосив імпічмент президенту

14 грудня 204 з 300 членів парламенту Південної Кореї проголосували за усунення Юн Сок Йоля з посади. Приводом для цього стало несподіване запровадження президентом військового стану в країні 3 грудня. Такого розвитку подій не підтримав парламент, після чого уряду довелося скасувати рішення президента.

Проти Юн Сок Йоля та низки його прихильників було розпочато розслідування, а 7 грудня у парламенті порушили питання про імпічмент. Проте голосування тоді провести не вдалося - процедуру бойкотували члени "Сили народу", які займають 108 місць у парламенті. Через те, що майже всі члени правлячої партії залишили зал, за відставку президента проголосували 195 народних обранців за необхідного мінімуму в 200 голосів "за", тобто, кворуму досягнути не вдалося.

Після того як парламентарі все ж таки підтримали імпічмент, це питання має розглянути Конституційний суд Південної Кореї. Обов'язки президента тепер тимчасово виконуватиме прем'єр-міністр країни Хан Дак Су.

Юн Сок Йоль пояснив запровадження воєнного стану "відчаєм"

Оголошуючи воєнний стан у Південній Кореї, Юн Сок Йоль пояснив ці заходи реакцією на дії опозиції. За його словами, вона симпатизувала КНДР та намагалася паралізувати роботу уряду. За кілька днів до цього опозиційна Демократична партія "Тобуро", яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду щодо бюджету. Опозиція також закликала оголосити імпічмент державному аудитору та головному прокурору.

Після того, як режим воєнного стану, який не протримався і доби, було скасовано, ⁣президент вибачився перед громадянами країни за свої дії. "Рішення було ухвалено від розпачу", - заявив він, додавши, що подібна ситуація не повториться.

Це не врятувало Юн Сок Йоля від відповідальності. Проти президента було порушено справу про державну зраду, йому також заборонили залишати країну.