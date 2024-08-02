У липні Гарріс зібрала удвічі більше на кампанію, ніж Трамп

Потенційна кандидатка в президенти США від Демократичної партії за липень зібрала 310 мільйонів доларів пожертв на кампанію. Її опонент Дональд Трамп за цей період отримав майже 139 мільйонів.

Віце-президентка США Камала Гарріс , яка має намір взяти участь у президентських виборах в Америці, в липні зібрала 310 мільйонів доларів пожертв на свою передвиборчу кампанію - удвічі більше, ніж її суперник експрезидент США Дональд Трамп. Про це повідомляє у п'ятницю, 2 серпня, агенція AFP з посиланням на дані, оприлюднені штабами політиків.

Кампанія Гарріс, схоже, активізувала як великих, так і малих донорів - це суттєва зміна після періоду невизначеності, якому передував програшний виступ чинного президента США Джо Байдена на дебатах з Трампом. Тоді основні донори, за повідомленнями передвиборчого штабу, припинили пожертви, зазначають в агенції.

У суму 310 мільйонів доларів, яку штаб Гарріс назвав найбільшим здобутком виборчого циклу 2024 року, входять більше 200 мільйонів доларів пожертв, зроблених протягом тижня після того, як Байден підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки як свою заміну.

Загалом 310 мільйонів - це гроші, зібрані в рамках кампанії, Національним комітетом Демократичної партії та спільними комітетами зі збору грошей, йдеться в повідомленні, і надійшли ці гроші загалом від більше трьох мільйонів донорів.

Дві третини грошей надійшли від людей, які вперше задонатили гроші, заявили у штабі Гарріс , назвавши цей місяць найкращим місяцем масового збору грошей в історії президентських виборів в США.

Трамп за липень назбирав майже 139 мільйонів пожертв

Напередодні у штаб Трампа повідомив, що протягом липня їм вдалося зібрати 138,7 мільйона доларів.

Таким чином, ресурси колишнього президента-республіканця сягнули 327 мільйонів доларів, тоді як Гарріс тепер має 377 мільйонів доларів, вказує агенція.

"Величезний потік підтримки, який ми побачили за короткий час, ясно показує, що коаліція Гарріс мобілізована, зростає і готова докласти зусиль, аби перемогти Трампа в листопаді цього року", - сказала керівниця виборчої кампанії Гарріс Джулі Чавес Родрігес.

Нагадаємо, що наразі Гарріс не є офіційною кандидаткою у президенти США - її висування має бути затверджене на з'їзді Демократичної партії, який відбудеться 19-22 серпня в Чикаго.

Рейтинг Гарріс зріс після расистських висловлювань Трампа

Рейтинг Гарріс різко зріс після того, як Трамп дозволив собі расистське висловлювання щодо неї. Виступаючи перед Національною асоціацією чорношкірих журналістів у Чикаго, він заявив, що протягом тривалого часу та позиціонувала себе як жінку індійського походження і лише нещодавно почала говорити про себе як про чорношкіру. "Я не знав, що вона чорношкіра, поки кілька років тому вона не стала чорношкірою, а тепер вона хоче, щоб її вважали чорношкірою", - сказав Трамп.

У Білому домі назвали його висловлювання "образливими та огидними". Сама Гарріс зауважила, що Трамп влаштував у найбільшому місті штату Іллінойс "старе шоу з розбратом і неповагою".

Гарріс народилася в Каліфорнії. Її батько емігрував до США з Ямайки, а мати приїхала з Індії.

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