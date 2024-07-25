  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаСполучені Штати Америки

Камала Гарріс оголосила про початок передвиборчої кампанії

Євгенія Наконечна
25 липня 2024 р.

Віцепрезидентка США після звернення до нації Джо Байдена, де він пояснив свій вихід із перегонів і офіційно підтримав її номінацію, опублікувала передвиборчий ролик.

https://p.dw.com/p/4ik4T
Кандидатка на посаду президента США Камала Гарріс
Кандидатка на посаду президента США Камала ГаррісФото: Brendan Smialowski/REUTERS

Камала Гарріс офіційно оголосила про початок передвиборчої кампаніїна виборах президента США. "Я - Камала Гарріс, і я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів", - йдеться в її дописі, опублікованому в мережі X у четвер, 25 липня.

У агітаційному ролику, доданому до публікації, Гарріс закликала обирати "свободу" на противагу тому, щоб обирати " країну хаосу, страху, ненависті", до якої, згідно з роликом, призведе обрання президентом опонента Гарріс - Дональда Трампа.

У ролику також звучить пісня "Freedom" (Свобода. -  Ред.) американської співачки Beyonce і репера Кендріка Ламара.

Нагадаємо, що наразі Гарріс не є офіційною кандидаткою у президенти США - її висування має бути затверджене на з'їзді Демократичної партії, який відбудеться 19-22 серпня в Чикаго.

Байден підтримав Гарріс

Раніше чинний президент США Джо Байден, який вийшов з президентських перегонів, висловив підтримку віцепрезидентці Камалі Гарріс в якості кандидата від Демократичної партії на президентських виборах.

"За кілька місяців американський народ обирає курс майбутнього Америки. Я зробив свій вибір. Я висловив свої погляди. Я хочу подякувати нашій чудовій віцепрезидентці Камалі Гарріс. Вона досвідчена. Вона сильна. Вона здібна. Вона була неймовірним партнером для мене і лідером для нашої країни. Тепер вибір за вами, американським народом: Ви робите цей вибір", - зазначив Байден у своєму зверненні до нації у четвер, 25 липня.

Республіканська партія вже офіційно висунула свого кандидата - експрезидента США Дональда Трампа.

Президентські вибори в США призначені на 5 листопада.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Камала Гарріс

44% проти 42%: Гарріс випереджає Трампа в новому опитуванні

44% проти 42%: Гарріс випереджає Трампа в новому опитуванні

Камала Гарріс уже зараз незначно, але випереджає кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа, визначили соціологи. Тим часом провідні демократи підтримали кандидатуру Гарріс.
Політика23 липня 2024 р.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки

Гарріс: Відмова схвалити допомогу Україні буде подарунком Путіну

Гарріс: Відмова схвалити допомогу Україні буде подарунком Путіну

Відмова Конгресу США надати допомогу Україні буде подарунком президенту Росії Володимиру Путіну, заявила віцепрезидентка США Камала Харріс.
Політика16 лютого 2024 р.
Зеленський та Харріс, 17 лютого 2024

Віцепрезидентка США про гроші для України: Маємо лише план А

Віцепрезидентка США про гроші для України: Маємо лише план А

США мають лише один план - забезпечити Україну тим, що необхідно, заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс. Вона висловила упевненість, що пакет допомоги буде проголосовано.
Конфлікти17 лютого 2024 р.