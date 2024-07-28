Трамп обіцяє зробити так, аби більше не довелося голосувати

Під час передвиборного виступу перед християнами у Флориді республіканець попросив їх взяти участь у виборах "лише цього разу". За словами Трампа, він виправить все так, що "голосувати більше не доведеться".

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вкотре збентежив своїми висловами на передвиборному заході. На зібранні християн у Флориді політик закликав їх голосувати за нього на виборах в листопаді, тоді їм "більше не доведеться йти на вибори", бо "все буде виправлено". Трамп повторив цю фразу, ставлячи питання про демократію.

"Християни, ідіть голосувати, лише цього разу. Більше вам не доведеться цього робити. Ще чотири роки, знаєте що? Все буде виправлено, все буде добре, вам більше не треба буде голосувати, мої прекрасні християни", - наголосив Трамп.

Він зазначив, що сам християнин і любить їх. І знову сказав: "Ви повинні вийти і проголосувати. Через чотири роки вам не треба буде голосувати, ми зробимо так добре, що вам не треба буде голосувати".

Занепокоєння щодо намірів Трампів згорнути демократію

Що саме мав на увазі Трамп, можна лише припускати. Серед демократів та юристів вже лунає занепокоєння, що таким чином Трамп натякнув на свої наміри згортання демократичного устрою США. Передвиборний штаб кандидата у президенти США наразі не відповів на прохання пояснити добір його слів.

Тим часом на мітингу в Міннесоті Трамп назвав свою можливу суперницю, кандидатку від Демократичною партії Камалу Гарріс "божевільною лібералкою" та "ліворадикальною скаженою", критикуючи її ідеї за 2020 рік, від яких та зрештою відмовилася. Зокрема, пропозицію заборонити гідророзрив пласта або кардинально переглянути систему кримінального правосуддя.

"У листопаді цього року американський народ масово відкине божевільний ліберальний екстремізм Камали Гарріс", - сказав політик своїм прихильникам.

Також республіканець не оминув критикою її роботу з президентом Джо Байденом за зростання показників щодо нелегальної імміграції, інфляції та злочинності. Він вкотре пообіцяв "провести найбільшу депортацію" в історії США і покласти край оподаткуванню чайових, а також повторив безпідставні звинувачення в тому, що його програш на виборах 2020 року був "сфальсифікований".

27 липня Трамп також виступив перед учасниками біткоїн-конференції в Теннессі, хоча раніше називав криптоіндустрію "аферою". "Якщо криптовалюта визначатиме майбутнє, я хочу, щоб вона видобувалася, карбувалася і вироблялася в США", - сказав він під оплески, закликавши Сполучені Штати стати "криптостолицею планети".

Гарріс вважає заяви Трампа "дивними"

У відповідь Гарріс назвала риторику Трампа "дивною". "Дональд Трамп вдавався до дикої брехні щодо мого послужного списку. І дещо з того, що він і його кандидат у віцепрезиденти говорять, ну, це просто дивно", - зазначила Гарріс на фандрейзинговому заході у Массачусетсі.