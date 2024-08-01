Демпартія США голосує за висунення Гарріс у президенти

Електронне голосування триватиме п'ять днів. Віцепрезидентка США Камала Гарріс заручилася підтримкою 99 відсотків делегатів, які беруть участь в процесі висунення кандидата в президенти США від партії.

Члени Демократичної партії США розпочинають в четвер, 1 серпня, голосування за офіційне висування віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою в президенти. На електронне голосування відводиться п'ять днів.

Гарріс не сумнівається в своїй перемозі. За даними партії, вона заручилася підтримкою 99 відсотків делегатів, які беруть участь в процесі висунення.

З'їзд Демпартії, на якому офіційно затвердять кандидата, відбудеться з 19 по 22 серпня в Чикаго. Вибори президента США відбудуться 5 листопада.

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Расистське висловлювання Трампа про Гарріс

Тим часом уже офіційний кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп дозволив собі расистське висловлювання на адресу Гарріс.

Виступаючи перед Національною асоціацією чорношкірих журналістів у Чикаго, він заявив, що протягом тривалого часу та позиціонувала себе як жінку індійського походження і лише нещодавно почала говорити про себе як про чорношкіру. "Я не знав, що вона чорношкіра, поки кілька років тому вона не стала чорношкірою, а тепер вона хоче, щоб її вважали чорношкірою", - сказав Трамп.

У Білому домі назвали його висловлювання "образливими та огидними". Сама Гарріс зауважила, що Трамп влаштував у найбільшому місті штату Іллінойс "старе шоу з розбратом і неповагою".

Гарріс народилася в Каліфорнії. Її батько емігрував до США з Ямайки, а мати приїхала з Індії.

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