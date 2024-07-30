Що очікувати Києву й Москві в разі перемоги Гарріс у США

Камалу Гарріс швидше за все затвердять кандидаткою в президенти США від Демократичної партії. З якою зовнішньополітичною програмою вона піде на вибори та як ставитиметься до України та РФ в разі перемоги?

Віцепрезидентка США Камала Гарріс із великою ймовірністю забезпечила собі затвердження кандидаткою від Демократичної партії на виборах президента США. З'їзд демократів, на якому може відбутися офіційне висунення Гарріс, відбудеться 19-22 серпня в Чикаго. З яким зовнішньополітичним порядком денним вона візьме участь у передвиборних перегонах, і чи будуть її пріоритети суттєво відрізнятися від поглядів чинного глави Білого дому Джо Байдена, DW запитала в експертів.

"Її (Гарріс. - Ред.) залучення до зовнішньої політики вже не можна вважати чимось поверхневим хоча б з огляду на те, що вона обіймає посаду віцепрезидентки і представляє США за кордоном", - сказав у коментарі для DW політолог і професор Колумбійського університету в Нью-Йорку Роберт Шапіро.

Будучи сенаторкою від штату Каліфорнія Камала Гарріс літала в Афганістан, Ірак, Йорданію та Ізраїль. За даними Білого дому, в ролі віцепрезидентки вона відвідала понад 19 країн і провела зустрічі з більш ніж 150 світовими лідерами - в інтересах зміцнення "найважливіших глобальних альянсів".

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Команда Гарріс - це "традиціоналісти" та "інтернаціоналісти"

В оточенні віцепрезидентки - ціла низка консультантів, які мають багаторічний послужний список у царині міжнародних відносин або пов'язані із зовнішньополітичним виміром безпеки. Так, до команди Гарріс належить Філіп Гордон, радник з питань нацбезпеки - один із найдосвідченіших експертів Білого дому з питань взаємодії з Європою і країнами Близького Сходу. Гордон обіймав посаду директора з європейських справ у Раді національної безпеки (РНБ) ще в адміністрації Білла Клінтона, пізніше працював при держсекретарці Гілларі Клінтон і консультував Барака Обаму. Інший член команди Гарріс - заступниця радника з нацбезпеки Ребекка Лісснер. За даними POLITICO, у рамках РНБ вона опікувалась розробкою стратегії нацбезпеки США - доктринального документа, який, зокрема, містить перерахування основних зовнішньополітичних викликів Вашингтону.

Камала Гарріс і Джо Байден Фото: Matt Kelley/AP Photo/picture alliance

Як зазначає видання, одразу кілька експертів у таборі віцепрезидентки, включно з Гордоном і Лісснер, є так званими "традиціоналістами" та "інтернаціоналістами". Вони - прихильники заснованого на правилах глобального світопорядку. Та й сама Гарріс неодноразово давала зрозуміти, що виступає проти "ізоляціонізму, авторитаризму й одностороннього підходу" до вирішення світових проблем.

"Ядро Демократичної партії, найімовірніше, очікує від неї (Гарріс. - Ред.) збереження позицій і політики адміністрації Байдена", водночас залишаючи простір для “її лідерства за будь-якими новими напрямами”, зазначив Шапіро. Такими напрямами можуть стати зміцнення ролі жінок у глобальній політиці, боротьба за "кліматично справедливий" світопорядок та усунення "корінних причин" припливу мігрантів до США шляхом врегулювання викликів на центральноамериканському напрямку.

Взаємодія з Україною: сюрпризів не очікується

З українським лідером Володимиром Зеленським віцепрезидентка Гарріс зустрічалася щонайменше шість разів. Вона була присутня на Мюнхенській безпековій конференції 2022 року - ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також відвідувала цей форум у 2023 і 2024 роках. Крім того, віцепрезидентка представляла Сполучені Штати на мирному саміті щодо України у Швейцарії в червні.

"Уперше я зустрілася з президентом Зеленським у лютому 2022 року, лише за п'ять днів до (широкомасштабного. - Ред.) вторгнення Росії в Україну - обурливої спроби підпорядкувати собі вільний народ і стерти з лиця землі суверенну державу", - нагадала Гарріс на конференції у швейцарському Бюргенштоку.

У червні вона заявила про виділення понад 1,5 мільярда доларів (1,3 мільярда євро) на підтримку енергетичного сектора України, гуманітарні потреби та безпеку цивільного населення.

Як повідомляє британська The Telegraph, у разі перемоги на виборах Гарріс може замінити одразу трьох високопоставлених чиновників з адміністрації Байдена: помічника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, держсекретаря Ентоні Блінкена і главу Пентагону Ллойда Остіна.

За версією газети, багато представників української сторони покладають на Саллівана відповідальність за заборону Києву використовувати американські боєприпаси, зокрема високоточні балістичні ракети, для нанесення ударів по військових об'єктах РФ глибоко в тилу.

Чи призведе можлива заміна Саллівана на Гордона з команди Гарріс до дозволу для України відійти від цього правила - поки що незрозуміло. "У нас дуже небагато обмежень на те, що може робити Україна, або на те, що ми надаємо Україні", - заявив дипломат на конференції Ради з міжнародних відносин у травні. "Не думаю, що правильно припускати, що наша політика або наші кроки перешкоджають Україні в тому, що вона повинна робити - продовжувати протистояти цій російській агресії", - додав він, прямо не вказавши на необхідність змін у стратегії адміністрації США щодо України.

Тим часом глава Офісу президента України Андрій Єрмак уже поспілкувався з Гордоном телефоном - уперше з моменту консолідації сил Демпартії навколо Гарріс. Згідно з офіційною інформацією з Києва, обговорювали подальшу підтримку України, підсумки саміту в Бюргенштоку та реалізацію "формули миру" Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в американському Конгресі, грудень 2022 Фото: Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance

Відповідаючи на запитання про те, чи буде підхід Гарріс полягати в тому, щоб домагатися стійкого миру в Україні або нарощувати військові поставки Києву, професор Колумбійського університету Шапіро зазначив: "Наголос буде зроблено на обидвох (цих аспектах. - Ред.), оскільки для отримання умов, за яких Зеленський погодиться на мир, може знадобитися, щоб він вів переговори з позиції більшої, а не меншої військової сили".

"Перемога Гарріс може змусити Кремль змінити розрахунки"

Тріумф Гарріс на виборах може змусити Кремль скоригувати свої плани, вважають експерти. "Той факт, що тепер у партії "інтернаціоналістів" підвищилися шанси на перемогу, неодмінно змінить розрахунки іноземних лідерів", - вважає Тімоті Нафталі, науковий співробітник Інституту глобальної політики Колумбійського університету. Президент Росії Володимир Путін "більше не може бути впевненим, що йому вдасться протриматися довше (і взяти гору над. - Ред.) американською прихильністю до європейської стабільності та суверенітету України", - сказав він Foreign Affairs у липні.

Особистих зустрічей у Гарріс із Путіним не було. Водночас віцепрезидентка США називала російського лідера "диктатором" і впевнена, що Росія скоїла "злочини проти людяності" в Україні та "правосуддя має восторжествувати".

Гарріс - загалом прихильниця доволі жорсткого курсу щодо РФ: 2017 року вона, будучи сенатором, голосувала за ухвалення закону "Про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій". Віцепрезидентка також неодноразово висловлювалася на підтримку НАТО, вказуючи на "залізну" прихильність Сполучених Штатів до 5-ї статті Північноатлантичного договору про колективну оборону.

"Вона (Гарріс. - Ред.) навряд чи є кращим варіантом для Путіна, (ніж Трамп. - Ред.)", - вважає професор Колумбійського університету Шапіро. Останній "хотів би закінчити війну, змусивши Україну швидко піти на переговори на невигідних для неї умовах", зазначив він. Чекати подібного від можливої суперниці республіканця явно не варто.

Близький Схід: Гарріс хоче затвердити своє лідерство

Що стосується близькосхідного напряму, то тут, найімовірніше, також можна буде говорити про спадкоємність курсу, однак сама тональність висловлювань може бути злегка змінена порівняно з риторикою Байдена. Подібний, більш диференційований, підхід почасти вже спостерігається на практиці.

Так, Гарріс не була присутня на виступі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху на Капітолійському пагорбі 24 липня. Віцепрезидентка за традицією зазвичай головує разом зі спікером Палати представників на спільних засіданнях у Конгресі. Однак замість цього Гарріс відвідала передвиборчий захід у штаті Індіана.

Водночас уже наступного дня, 25 липня, відбулася зустріч Гарріс і Нетаньяху в Білому домі, після якої віцепрезидентка виступила з ремарками для ЗМІ, пообіцявши "не мовчати" про страждання мирних жителів у Секторі Гази.

"Вона (Гарріс. - Ред.) ні в чому не відступила від політики адміністрації Байдена щодо Ізраїлю, але сформулювала більш тонкий підхід, висловивши сильне занепокоєння з приводу жертв серед палестинців", - зазначила Еббі Філліп, ведуча програми NewsNight на CNN.

Гуманітарна ситуація в Газі катастрофічна - Гарріс обіцяє "не мовчати" про страждання мирного населення Фото: Hatem Khaled/REUTERS

За словами Філліп, віцепрезидентка загострила увагу на можливих порушеннях ізраїльською стороною прав людини під час бойових дій проти бойовиків ХАМАС, однак не відмовилася від сприйняття Ізраїлю як союзника Вашингтона і не поставила під сумнів його право на захист свого існування.

Зі свого боку, професор Колумбійського університету Шапіро висловив думку, що зустріч могла б і не відбутися (прерогатива під час спілкування віч-на-віч в умовах візиту іноземного лідера зазвичай - за чинним главою держави. - Ред.), якби Гарріс не сприймалася як можлива кандидатка у президенти. Водночас політолог вважає, що завдання полягало не стільки в окресленні нових нюансів зовнішньополітичного курсу, скільки у "встановленні лідерства" Гарріс щодо близькосхідного порядку денного.

Водночас експерт переконаний, що "на цьому етапі Гарріс не збирається сама просувати мирну угоду". "Швидше за все, Нетаньяху і ХАМАС доведеться розбиратися з угодою, яка, за словами Блінкена, підготовлена на 90 відсотків. Обидві сторони перебувають під тиском, щоб прийняти її", - додав Шапіро.

"Відповідальна" конкуренція з Китаєм

В азіатсько-тихоокеанському регіоні Гарріс, імовірно, буде продовжувати зміцнення відносин із союзниками Сполучених Штатів, включно з Японією і Південною Кореєю, для встановлення більш згуртованого фронту проти Китаю.

Водночас, за оцінками експертів, позиція Трампа щодо КНР потенційно створює сприятливіший ґрунт для ескалації, ніж, як очікується, більш збалансований підхід Гарріс.

У листопаді 2022 року віцепрезидентка США зустрічалася з головою КНР Сі Цзіньпіном у Бангкоку перед виїзною нарадою лідерів країн Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Тоді основний посил Білого дому був спрямований на зниження напруженості - хоча б у публічній риториці.

Конкуренція між країнами має бути "відповідальною", а Вашингтону і Пекіну слід зберігати "відкриті лінії комунікації", написала Гарріс за підсумками спілкування.