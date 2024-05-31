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У Криму СБУ уразила російську РЛС за $100 млн - ЗМІ

Олександр Куницький
31 травня 2024 р.

Радіолокаційна станція біля Армянська контролювала ділянку фронту в 380 км і забезпечувала захист окупаційних об'єктів на півострові.

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Український безпілотник
Український дрон (символічне фото) Фото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Безпілотники Служби безпеки України (СБУ) під час удару в ніч на 30 травня в окупованому Росією Криму уразили радіолокаційну станцію (РЛС) "Небо-СВУ" вартістю близько 100 мільйонів доларів. Про це в п'ятницю, 31 травня, повідомила з посиланням на джерела в спецслужбах низка українських ЗМІ, зокрема "Українська правда", "Укрінформ" і "Суспільне".

За їхніми даними, РЛС розміщувалась поблизу Армянська та контролювала ділянку фронту в 380 кілометрів, забезпечуючи захист російських об'єктів на території Криму.

Після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували. "Дана спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту", - пишуть видання.

Співрозмовники не уточнили назву дронів, однак зауважили, що ті є власною розробкою військових контррозвідників СБУ.

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Операція зі знищення логістики РФ

Сили оборони України спільно з СБУ провели кількаденну операцію зі знищення логістики росіян у Криму.

Зокрема, в ніч на 31 травня СБУ спільно з Військово-морськими силами Збройних сил України (ВМС ЗСУ) завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порту "Кавказ". "Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть з супутника", - пише "УП".

Також, за даними співрозмовника видання, комплексного удару завдали по підстанціях і мережах електропостачання, і по запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ

Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувались для військової логістики РФ, згодом дрони СБУ "уразили електропідстанції, які постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів і до акваторії Керченської протоки, включаючи порти", повідомило джерело.

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Нагадаємо, 26 травня дрон Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) атакував РЛС дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ. Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об'єкта, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе.

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