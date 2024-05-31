Після удару БпЛА у Краснодарському краї РФ горіла нафтобаза

Міноборони РФ стверджує, що 29 дронів вночі були збиті над територією Краснодарського краю. Водночас місцева влада повідомила про серйозну пожежу на території нафтобази.

Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що російські військові у ніч на п'ятницю, 31 травня, нібито збили п'ять протикорабельних ракет "Нептун" та 29 безпілотників літакового типу над територією Краснодарського краю, а також знищили по одному дрону над територією Воронезької, Бєлгородської та Тамбовської областей.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв в дописі у Telegram теж заявив про "масовану атаку безпілотників" і стверджує, що всі вони буди "подавлені силами ППО".

Водночас він повідомив, що у Темрюцькому районі після повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази, зайнялися три залізничні цистерни з нафтопродуктами. Пожежі була присвоєна висока категорія складності.

Голова Темрюцького району Федір Бабенков додав, що незначних поранень зазнали двоє співробітники нафтобази. Наразі пожежа ліквідована повністю, ствреджує він в дописі у Telegram.

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Евакуація і обмеження польотів в Казані

Окрім того, зранку у п'ятницю російські Telegram-канали опублікували відео з дронами, поміченими в небі над містом Казань у Респібліці Татарстан.

Як повідомляє російське агентство ТАСС, в окремих районах Казані на кількох підприємствах була оголошена евакуація. Крім цього, російські ЗМІ повідомляли, що були запроваджені про тимчасові обмеження на польоти аеропортах Казані та Нижньокамська.