Після удару БпЛА у Краснодарському краї РФ горіла нафтобаза

Після удару БпЛА у Краснодарському краї РФ горіла нафтобаза31 травня 2024 р.
Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що російські військові у ніч на п'ятницю, 31 травня, нібито збили п'ять протикорабельних ракет "Нептун" та 29 безпілотників літакового типу над територією Краснодарського краю, а також знищили по одному дрону над територією Воронезької, Бєлгородської та Тамбовської областей.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв в дописі у Telegram теж заявив про "масовану атаку безпілотників" і стверджує, що всі вони буди "подавлені силами ППО".
Водночас він повідомив, що у Темрюцькому районі після повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази, зайнялися три залізничні цистерни з нафтопродуктами. Пожежі була присвоєна висока категорія складності.
Голова Темрюцького району Федір Бабенков додав, що незначних поранень зазнали двоє співробітники нафтобази. Наразі пожежа ліквідована повністю, ствреджує він в дописі у Telegram.
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Евакуація і обмеження польотів в Казані
Окрім того, зранку у п'ятницю російські Telegram-канали опублікували відео з дронами, поміченими в небі над містом Казань у Респібліці Татарстан.
Як повідомляє російське агентство ТАСС, в окремих районах Казані на кількох підприємствах була оголошена евакуація. Крім цього, російські ЗМІ повідомляли, що були запроваджені про тимчасові обмеження на польоти аеропортах Казані та Нижньокамська.